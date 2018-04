UK: Inflace zpomalila, BoE i tak pravděpodobně zvýší sazby

V březnu dosáhla meziroční míra inflace v Británii 2,5 % a pokračovala tak ve svém zpomalení. Čekal se růst o 2,7 %. Hlavními důvody zpomalování je na jedné straně nízká domácí poptávka a na druhé straně odeznívání vlivu loňského oslabení libry (které zdražilo dovozy v GBP).



I přesto ale čekáme, že Bank of England v květnu zvýší sazby o 25 bodů. V kurzu libry je nyní zvýšení sazeb již zachyceno a případné ponechání sazeb by libru oslabilo, což by zvýšilo inflaci (která je nyní nad 2% inflačním cílem BoE). A to je to poslední, co by BoE potřebovala.



To ale neznamená, že je to začátek postupného zvyšování sazeb. Britská ekonomika je a bude negativně ovlivňována brexitem a vyšší sazby mají negativní dopady na investice a mírně také na spotřebu domácností. Proto by si BoE další hike ve zbytku roku velmi dobře nejprve rozmyslela a muselo by pravděpodobně hrozit vysoké riziko oslabení libry (například kdyby se zhoršily jednání o podobě brexitu).



Zdroj: Bloomberg

Jiří Polanský