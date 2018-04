Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

Jednou z těchto podmínek je požadavek, aby prostřední osoba nebyla registrována ve státě kupujícího. V praxi se opakovaně setkáváme s případy, kdy taková podmínka byla na počátku smluvního vztahu splněna, nicméně v průběhu let se prostřední osoba vlivem své činnosti v zemi kupujícího k DPH registrovala, avšak o této skutečnosti dodavatele, ani odběratele neinformovala. V takovém případě již nelze zjednodušení třístranného obchodu využít.

Specifickým druhem řetězového obchodu jsou pak tzv. třístranné obchody, které představují z hlediska aplikace DPH určité zjednodušení. Za třístranný obchod je možné označit takový obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Oproti běžným řetězových obchodům, o kterých píšeme výše, má třístranný obchod tu výhodu, že při splnění všech požadovaných podmínek nezakládá pro prostřední osobu povinnost registrace ani v zemi prodávajícího, ani v zemi kupujícího.

V praxi se lze setkat s nejrůznějšími způsoby nastavení sjednaných podmínek včetně případné „přefakturace“ nákladů na přepravu na jinou společnost řetězce, než která přepravu fakticky smluvně zajišťuje. Situace v praxi bývá poměrně často nepřehledná a to i vzhledem k absenci jakékoli smluvní dokumentace, kdy řada transakcí bývá realizována pouze na základě objednávek a jejich potvrzení zaslaných mailem. S velkým rizikem pak bývají spojeny i takové případy, kdy z různých důvodů (např. logistických, či obchodních) dochází na poslední chvíli ke změně dříve sjednaných podmínek, aniž by takové informace byly předány příslušným pracovníkům v účetních nebo daňových odděleních. Nesprávná aplikace DPH pak bývá spojena se značně negativními dopady a přestože samotnou aplikaci DPH ještě může být možné opravit, jsou nálezy finančních úřadů bohužel provázeny i značně vysokými sankcemi.

Zcela samostatnou oblastí, u níž bývá vyhodnocení DPH často značně složité, jsou pak tzv. „řetězové obchody“. Jedná se o transakce, kdy v průběhu jedné přepravy zboží dojde nejméně dvakrát (ale může to být i vícekrát) k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Z obchodního hlediska jsou takové struktury velmi oblíbené. Na dodání zboží má prvotní zájem jeho první dodavatel v úvodu takového řetězu, na koupi pak konečný odběratel na konci tohoto řetězu. Prostřední společnost (nebo více společností) působí pouze v roli jakýchsi prostředníků, bez nichž by z jakéhokoli důvodu transakce přímo mezi prvním dodavatelem a konečným odběratelem nemohla nastat (např. s ohledem na postavení na trhu, uzavřené smlouvy, právní závazky apod.). Pokud k dodání v rámci podobného řetězu dojde pouze na území jediného státu, nemá taková situace žádný dopad. Zásadního významu však nabývá v situaci, kdy přeprava zboží začíná u prvotního dodavatele v jednom a končí u konečného odběratele v jiném členském státu Evropské unie .

V poslední době se stále více setkáváme s případy nesprávně vyhodnocených transakcí a bohužel v důsledku toho i s doměrky daně z přidané hodnoty včetně nemalých sankcí v oblasti mezinárodního obchodu se zbožím. V minulé, první části, jsme se zabývali dodáním zboží do jiného členského státu, jeho pořízením a vývozem . V dnešní části se můžete těšit na řetězové a třístranné obchody.

Ing. Milan Kolář

Daňový poradce, manažer oddělení daní

milan.kolar@fucik.cz

Milan se zaměřuje na transakce s nemovitostmi a související zdanění. Má rozsáhlou praxi v aplikaci daní u nadnárodních společností, především daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Jako poradce se účastní daňových due-diligence.

Fučík & Partneři

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A dále se specializujeme na řízení lidských zdrojů a outsourcing mzdového a finančního účetnictví. Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti auditu, daní, podnikového poradenství, účetnictví, personálního poradenství včetně mzdového účetnictví a transakčního poradenství. Naším cílem je spokojenost našich klientů.

Děláme to, co nás baví, dělejte to také a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

Více informací na:http://www.fucik.cz/