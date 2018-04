Polská průmyslová produkce zpomalí, ceny průmyslových výrobců ale porostou (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní den bude na statistiky ze světa i z regionu poměrně chudý. Kurz eura proti dolaru tak mají potenciál ovlivnit spíše geopolitické události a vyjádření jednotlivých politiků či členů rad centrálních bank. V regionu budou zveřejněny statistiky polského průmyslu a vývoje cen průmyslových výrobců.

Kurz eurodolaru dnes ovlivní členové FOMC

Makroekonomické události v Evropě ani v zámoří dnes pravděpodobně nebudou mít sílu ovlivnit náladu na světových trzích. Ty dnes budou sledovat pokračující geopolitické napětí, kurz eurodolaru může nejvíce ovlivnit plánované vystoupení některých členů představenstva americké centrální banky.

Inflace v eurozóně za březen byla mírně korigovaná dolů

Finální čtení korigovalo březnovou inflaci v eurozóně dolů o jednu desetinu na 1,3 % y/y, avšak jádrovou inflaci ponechalo beze změn. Únorová inflace byla korigována o tři desetiny směrem dolů. Nejvyšší inflaci v eurozóně mají Slovensko a Litva (oba státy shodně 2,5 %), německá inflace v březnu stagnovala na 1,5 %. Nejvíce v meziročním srovnání k inflaci přispěl růst cen potravin a energií. Statistika tak naznačuje, že ECB s utahováním měnové politiky nemusí pospíchat. Kurz eura na statistiku reagoval mírným oslabením a včera uzavřel na 1,238 USD/EUR.

Včera zveřejněná Béžová kniha Fedu nadále indikuje stabilní ekonomické prostředí a to i přes to, že velice utažený trh práce negeneruje uspokojivý růst mezd. Zmíněny byly také obavy z pokračujícího napětí ohledně obchodních tarifů. Náklady na výrobu oceli rostou a někteří výrobci oceli a hliníku už ohlásili plány ohledně znovuotevření svých továren a náboru nových pracovníků. To by mohlo vést nejen k vyššímu růstu mezd v letošním roce ale i k obnovení růstu produktivity. Reakce na zveřejnění knihy však byla marginální.

Polské ceny průmyslových výrobců mírně vzrostou

Impulzy v regionu dnes zajistí pouze polské statistiky. Neočekáváme však, že by se od nich polská měna dočkala podpory. Průmyslová i stavební výroba v březnu podle SG ekonomů výrazně zpomalí své meziroční tempo růstu, dobrou zprávou by však mohl být zveřejněný index cen průmyslových výrobců, který po únorovém propadu znovu poroste. V příštích měsících by ale ceny polských průmyslových výrobců měly opět zrychlovat, a to jak díky statistické základně, tak i obnoveným dohodám ohledně ročních smluv především v energetickém sektoru.

Polské měně nepomohla ani statistika z trhu práce

Včera zveřejněná statistika ukázala, že ceny průmyslových výrobců vzrostly po únorovém poklesu o 0,3 % m/m. Meziročně si PPI index připsal jednu desetinu, přičemž nejvíce jeho růst podpořily vyšší ceny kovů a elektrické energie. Březnová statistika cen průmyslových výrobců sice překonala všechna očekávání, přesto na ni trh nereagoval. Stejně jako my nepředpokládá, že by mohla mít vliv na rozhodování ČNB na květnovém zasedání. ČNB v květnu ponechá měnovou politiku nezměněnou a k dalšímu růstu sazeb dojde až ve druhé polovině roku.

Kurz se včera pohyboval v pásmu 4 haléřů okolo 25,28 CZK/EUR a pouze na krátkou dobu v odpoledních hodinách koruna oslabila nad úroveň 25,30 CZK/EUR. Oproti tomu polský zlotý včera během první poloviny dne oslaboval a to i přesto, že statistiky z trhu práce skončily mírně nad očekávání trhu. Průměrné mzdy rostly tempem meziročně o dvě desetiny rychleji, než se čekalo. Zlotý dopoledne ale oslabil o čtvrt procenta na 4,174 PLN/EUR, po poledni však otočil a v současnosti se obchoduje na 4,163 PLN/EUR, tedy na úrovni jako ráno.