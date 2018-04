Odškodnění za očkování: Ministr slibuje peníze dětem s následky

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje odškodnit lidi, kterým očkování přineslo zdravotní komplikace. V Česku je totiž vakcinace povinná. Podobný systém vyplácení náhrad funguje v USA či některých zemích Evropy.

"Pokud stát ukládá zákonem povinnost očkování, měl by přijmout i odpovědnost a zajistit odškodnění dětí v případě, že dojde k poškození jejich zdraví způsobeným očkováním," uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch pro deník Právo.

Odškodnění by podle něj mohlo poskytovat samo ministerstvo poté, co posoudí jeho oprávněnost. "Bude se to posuzovat na základě zdravotnické dokumentace, případně bude nutné posouzení znalcem," cituje list Vojtěcha.

Případů, kdy očkování způsobí zdravotní komplikace či trvalé následky, je podle ministra velmi málo - v řádu jednotek. Mnohem rozšířenější jsou mýty o tom, co všechno vakcíny způsobují. Podle lékařů jsou ale bezpečné, přestože některé děti mohou mít alergickou reakci.

Odškodnění následků očkování sliboval už ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, novela měla platit od roku 2017. Nakonec ji ani poslanci neprojednávali. V uplynulém volebním období ale odškodné navrhoval také poslanec STAN Jan Farský. Sněmovna jeho novelizaci zákona odmítla.

V případě zdravotních potíží dostanou lidé odškodnění třeba ve Spojených státech amerických, Velké Británii či Rakousku. I tam ale musí být prokázána spojitost mezi očkováním a nežádoucími následky.