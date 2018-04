AT&T – atraktivní hodnotová investice, či past?

Pokud pohlédneme na akcie s nejvyšším dividendovým výnosem z indexu S&P 500, zjistíme, že v naprosté většině případů v nich za vysoký dividendový výnos může relativně vysoké riziko. Jednou z mála akcií této skupiny, která by si snad mohla být klasickým akciodluhopisem s vyšším výnosem a nízkým rizikem je AT&T. Jak jsem sliboval včera, dnes se jí budeme věnovat detailněji.



Co říká trh...



Letošní rok i za posledních 12 měsíců akcie AT&T svým akcionářům moc radosti nedělá, protože generuje docela znatelné ztráty. Ani tříletá návratnost ve výši necelých 10 % není žádné terno a to i když vezmeme v úvahu, že titul by měl mít relativně nízké systematické riziko (beta jako ukazatel tohoto rizika dosahuje hodnoty 0,4). Pohled na výsledky firma ale žádnou tragédii nenaznačuje – tedy pokud se na něj zrovna nedíváme optikou těch, kteří očekávali plošný a soustavný růst. Tržby a provozní zisky dokonce klesaly až v roce 2017, volný tok hotovosti díky nižším investicím dokonce rostl i loni:





Zdroj: Morningstar



Podívejme se na valuaci: Firma v roce 2017 po investicích do provozu vydělala 18,5 miliardy dolarů, průměr tohoto volného cash flow za posledních pět let dosahuje 15,44 miliardy dolarů. AT&T se po zmíněných korekcích chlubí kapitalizací ve výši 231,5 miliard dolarů. Pokud by firma byla schopná dlouhodobě generovat oněch 18,5 miliard dolarů pro své akcionáře, vnitřní hodnota vlastního jmění by podle mých výpočtů dosahovala asi 366 miliard dolarů – tedy vysoko nad současnou kapitalizaci. Pokud by AT&T dlouhodobě vydělávalo jen onen průměr předchozích pěti let (15,4 miliardy dolarů), hodnota vlastního jmění by se nacházela na 306 miliardách dolarů. Jinak řečeno, trh je ještě skeptičtější a implicitně počítá se stabilním tokem hotovosti jen někde kolem 12 miliard dolarů ročně. Optimista vidí hodnotovou investici jako vyšitou, pesimista jen past. A jak tyto sedí na výhled firmy?



Investiční příběh



AT&T je druhým největším poskytovatelem mobilních služeb v USA, v počtu uživatelů je před ní jen Verizon. Zároveň jde o největšího poskytovatele placené TV. Obojí činnost je předmětem poměrně ostré konkurence. U mobilní telefonie se firma snaží profilovat jako prémiový operátor, jenže „diskonty“ jako jsou T-Mobile, či Sprint znatelně zlepšují kvalitu své sítě a na trhu datovém se rozpoutala přímo cenová válka.



AT&T na konkurenční boj reaguje téměř učebnicově – balíčkováním všech služeb dohromady. Na Fool.com tvrdí, že v tom je velmi zručná a jde o její konkurenční výhodu, ovšem já bych si dovolil pochybovat, že takové výhody jsou dlouhodobě udržitelné. Každopádně další růst bude záležet právě na úspěchu tohoto balíčkování a k tomu může také existovat určitý potenciál v LatAm. A také u nových technologií – zejména 5G sítě. Ta by podle některých názorů mohla otevírat dveře široké škále nových produktů a služeb, včetně autonomních vozů a „chytrých měst“. Růstu by pak mohla pomoci i akvizice Time Warner, o které se nyní jedná s regulátory a která by firmu posunula do prostředí, kde se ochomýtají společnosti jako Amazon, či Alphabet.



Celkově je tedy zřejmé, že tu navzdory prvnímu dojmu nehovoříme o nějaké nudné telekomunikační akcii. V tom nejhorším scénáři hledíme na upadající společnost, která se sice všemožně snaží svůj úpadek zastavit, ale na trhu jsou již jiní borci, se kterými se nemůže měřit. V tom nejlepším scénáři to AT&T „proklepe“ přes současné hluché období díky balíčkování a pak se věci rozjedou s tím, jak se otevře řada příležitostí ze strany 5 G. Jak jsem popsal výše, trh zatím rozhodně s žádným růstem nepočítá, akcie je naceněná na celkem znatelný pokles. Za zmínku pak stojí i to, že doposud byl volný tok hotovosti firmy znatelně nad dividendami a tudíž nejde o společnost, která by již vyplácela vše, co je schopná.