Co Trump udělá, až ekonomika zpomalí? Možná vše ještě zhorší

Hlavní ekonom francouzské banky Natixis si rád klade otázky, kterým jeho kolegové a trhy nevěnují zase takovou pozornost. Platí to i o tématu jeho poslední analýzy s názvem: „Co Trump udělá, až americká ekonomika zpomalí.“



Ke zpomalení americké ekonomiky podle Artuse dojde velmi pravděpodobně. Příčinou je její návrat k plné zaměstnanosti, ke kterému se ještě může přidat negativní dopad vývoje investičního cyklu. Natixis navíc tvrdí, že probíhá zhoršování solvence domácností a jako brzda růstu bude fungovat i současná monetární politika Fedu.



Trumpova vláda ovšem počítá s opačným vývojem – s tím, že americká ekonomika bude nadále expandovat, a to dokonce rostoucím tempem. Zatímco v roce 2017 dosáhl její růst 2,2 %, pro letošní rok vláda čeká 3% růst a pro rok 2019 růst na úrovni 3,2 %. Jak by tedy Trump mohl na nečekaný vývoj zareagovat? Podle Artuse by se mohl pokusit o další fiskální expanzi. Jenže v prostředí vyčerpaných kapacit trhu práce by takový krok pravděpodobně vedl zejména ke zhoršení obchodní bilance Spojených států.



Další zhoršení obchodní bilance by pak Trumpa mohlo motivovat k razantnějším protekcionistickým krokům. I zde by ale jeho politika narazila na plnou zaměstnanost a nedokázala by tak podpořit ekonomickou aktivitu. Navíc platí, že dovozy směřující do USA jsou jen z malé části nahraditelné domácí produkcí. V neposlední řadě by pak americká vláda mohla začít vyvíjet tlak na Fed, aby upustil od své politiky zaměřené na normalizaci sazeb a snižování rozvahy. „Takové požadavky by ale bezpochyby vyslyšeny nebyly,“ domnívá se Artus.



Podle ekonoma je tedy třeba počítat s tím, že růst americké ekonomiky pravděpodobně ztratí na tempu a americká vláda s tím nic moc neudělá. Naopak některé její kroky mohou narušit stabilitu hospodářství, a to zejména v oblasti prohlubujících se obchodních deficitů. Jinak řečeno americká ekonomika naráží na limity své nabídkové strany, a s nimi poptávková stimulace nic neudělá. Klíčový je vývoj nezaměstnanosti a míry participace, viz první graf, a následně to, jak moc se současný růst pohybuje nad potenciálem. Podle odhadů Natixisu je mezera v současné době již znatelná – viz druhý obrázek:

Zdroj: Natixis