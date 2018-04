Jak si vedly ceny výrobců v březnu 2018

Ceny průmyslových výrobců se po únorovém poklesu vrátily k mírnému meziročnímu růstu, celkově ale za letošní první čtvrtletí rostly méně, než co předpokládala ČNB.

Výrobní ceny v zemědělství v březnu dále zpomalily svůj meziroční růst a celkový růst za první čtvrtletí výrazně zaostal za prognózou centrální banky.

Zatímco pro ceny zemědělských výrobců lze pro další měsíce čekat další zmírnění meziročního růstu, tak růst cen průmyslových výrobců by se měl ve druhém čtvrtletí zrychlovat.

Nicméně, růst výrobních cen je celkově o dost mírnější, než co předpokládala ČNB, a bankovní rada tak přinejmenším ve druhém čtvrtletí nemá důvod zvyšovat úrokové sazby.

ČNB očekávala pro letošní první čtvrtletí meziroční růst cen průmyslových výrobců v rozmezí 0,6 až 0,7 %, ve skutečnosti ale tyto ceny meziročně vzrostly pouze o 0,1 %.

V dalších čtvrtletích by ale měl růst cen průmyslových výrobců měl začít zrychlovat: jednak pod vlivem cen ropy, ale také pod vlivem růstu mzdových nákladů firem a pod vlivem absence posílení koruny.

V situaci, kdy se zvyšují mzdové i ostatní náklady a kdy zároveň rose poptávka, mají firmy nejenom potřebu, ale i možnost promítnout vyšší náklady do cen svých výrobků.

Co se týče výrobních cen v zemědělství, tak ČNB pro první čtvrtletí čekala meziroční růst těchto cen na úrovni 7,0 %, skutečně vykázaný růst ale činí pouze 4,0 %.

Navíc lze předpokládat, že ve druhém čtvrtletí bude růst těchto cen dále zpomalovat.

V březnu činil meziroční růst cen v zemědělství 1,6 % a nelze tak vyloučit, že některých z příštích měsíců vykáže dokonce meziroční pokles těchto cen.

Vývoj cen výrobců dává centrální bance stejný vzkaz, jako vývoj spotřebitelských cen: vzkaz zní, že není nutno spěchat s dalším zvyšování úrokových sazeb.

Bankovní rada si je tohoto vzkazu vědoma a naznačuje, že úroky ČNB v dohledné době neporostou.

Nicméně: jestliže ve druhém čtvrtletí zůstanou sazby ČNB takřka jistě stabilní, tak pro letošní druhé pololetí zůstává dle mého názoru možnost růstu sazeb ČNB i nadále ve hře.

Růst mezd a absence posílení koruny dle mého názoru povede ČNB k jednomu zvýšení úroků, možná již na srpnovém zasedání (o čtvrt procentního bodu) a repo sazba by tak letošní rok mohla zakončit na úrovni 1,00 %.