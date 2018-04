Rozbřesk: Propad registrací aut v Evropě. Je čas se bát?

Výhledy pro českou ekonomiku na letošní rok mají jedno společné, a sice předpokládají zpomalení růstu z loňských 4,6 % na 3-4 %. Posledním příkladem je i poslední prognóza Mezinárodního měnového fondu zveřejněná včera, která předpokládá, že české hospodářství letos poroste tempem 3,5 % a v roce následujícím už jen 3procentním.

Zpomalení růstu naší ekonomiky sice kontrastuje se zlepšenými vyhlídkami světové ekonomiky, ale je vlastně docela logické na vyčerpávání kapacit v největším tuzemském odvětví, a sice v průmyslu, kterému se stále více nedostávají lidé a navíc přichází i o dřívější podporu v podobě slabé koruny. Navíc průmysl je v českém podání především výroba osobních automobilů, která se na HDP přímo podílí zhruba 6 procenty (nepřímo zřejmě více než 10 procenty) a která je orientovaná primárně na evropský trh. Registrace na tomto trhu přitom rostou téměř nepřetržitě už šestým rokem a každé další nové příznivé výsledky vyvolávají otázku, jak dlouho tento trend může pokračovat. Zda se už nezačnou projevovat první známky nasycenosti poptávky v širším měřítku než jen v zemích, kde boom automobilového trhu začal v současném cyklu nejdříve. Nebo jinak, jak dlouho ještě automobilky potáhnou českou ekonomiku nahoru.



Nové údaje o registracích osobních automobilů v EU za březen zveřejněné dnes by mohly být takovou předzvěstí. Počet registrovaných (zjednodušeně - prodaných) se totiž meziročně snížil o 5,3 % a téměř úplně smazal nárůst dosažený v úvodu roku. Když se ovšem podíváme na detailnější čísla, zjistíme, že skoro 90 % tohoto propadu jde na vrub Velké Británii (-88 tisíc). Pokles se ovšem nevyhnul ani italskému trhu (-13 tis.) a německému (-12,2 tis.). Co z toho v rychlosti usuzovat, respektive je čas mít začít obavy?

Útlum britského nebo i dánského trhu není až tak překvapivý s ohledem na fakt, že boom prodejů aut tam začal ze všech zemí EU nejdříve. Větší pozornost si proto zaslouží spíše nelichotivá čísla z Německa. Aktuální propad spíš vypadá na korekci silných prodejů z úvodu roku. Ve vzduchu je navíc vzpruha v podobě omezování dieselů, která poptávce ještě nahoru pomůže. A nakonec i po nelichotivých březnových číslech se stejně v Německu v prvním čtvrtletí prodalo meziročně o 4 % více aut než loni. I proto je asi předčasné měnit výhledy na evropské prodeje výrazně k horšímu. Už tak jsme předpokládali za celý rok v podstatě jen kladnou nulu.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna si včera dopoledne otestovala hranici 25,25 EUR/CZK, nicméně v průběhu odpoledne a večera se vrátila zpět k „osvědčené“ úrovni 25,30. Nakonec nebyla jediná, kdo v průběhu dne mírně ztrácel, protože podobně na tom byl i polský zlotý. Koruně se stále nechce posílit tak, jak je spočítané v poslední prognóze ČNB, nicméně je docela pochopitelné, že k tomu jí chybí silnější impulsy. Holubičí ČNB a tajemná ECB na atraktivitě koruně nepřidají. Takže nezbývá než zopakovat, že k výraznějšímu zisku by koruně mohla pomoct ČNB ostřejším tónem, který ovšem může přijít teprve až třeba po výsledku mezd za první kvartál. Nebo ECB, která by odložila konec QE, a tím by trhu slíbila další proud volné likvidity. Obojí se však dozvíme nicméně nejspíše až v červnu. V mezičase se od obou centrálních bank ostřejších slov nedočkáme.



Zahraniční forex

Eurodolar upadl zpátky do letargie, ze které jej nevybudily ani komentáře amerických centrálních bankéřů. Mezi nimi asi nejvíce rezonoval hlas budoucího šéfa newyorského Fedu Williamse. Ten uvedl, že jej neznepokojuje zplošťování americké výnosové křivky (byť jí považuje za mocný indikátor recese). Williams stále čeká, že Fed zvedne letos sazby třikrát až čtyřikrát, což podporuje náš názor, že v červnu dojde k další růstu oficiálních úrokových sazeb o 25 bps.



Ropa

Lehkým růstem cen, které se však nadále drží pod 72 USD/barel, dnes reaguje ropa Brent na předběžná čísla o zásobách. Ta včera zveřejnila API a překvapivě poukazují na pokles zásob surové ropy, stejně jako benzínu a destilátů. Důležitější však pro trhy budou tradičně až dnešní oficiální čísla z pera EIA. Ta kromě stavu zásob dodá i odhad růstu americké produkce, které - podobně jako zásobám - nebyla v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě věnována v posledních týdnech výraznější pozornost.