Short signál na akcie Facebook

Oslabí akcie Facebook ještě víc?

Jak celková slabost Wall Street, tak i nedávný skandál ohledně osobních údajů způsobily, že akcie přední sociální sítě Facebook razantně ztratily. Klíčová úroveň podpory na ceně $169 byla prolomena a trh ji nyní testuje odspodu.

Z technického pohledu je toto zajímavé nastavení pro short vstup. Aktuálně se na trhu tvoří i formace medvědí vlajky, která ještě podporuje naši ideu pro otevření krátké pozice. Pakliže se nyní cena otočí dolů, budeme vstupovat.

Pokyn pro vstup nastavuje na hladinu $163,00 a stoploss pokládáme nad poslední maximum na ceně $169,00. Jako velmi pravděpodobný vidíme pokles trhu k poslednímu minimu na ceně $150,00 ale potenciál je tu větší a my profit nastavujeme až na $138,00.





Prorazí akcie Lufthansa aktuální konsolidaci?

Akcie německé letecké společnosti Lufthansa byly nejsilnějším titulem z DAX indexu v období od srpna do ledna tohoto roku, kdy připsaly více než 50 %. Poté se ovšem trend poprvé zlomil. Po proražení důležitého supportu na hodnotě €28,50 se žezla pevně chopili medvědi a poslali trh jižním směrem. Od té doby je akcie v downtrendu.

Posloupnost nižších high a nižších low stále existuje, a i proto trh stále považujeme za klesající. Pokud by došlo k proražení posledního pivot high na €27,50, tak by to znamenalo otočku. Přesně zde tedy bude náš signál k nákupu, protože proražení této hladiny by mělo vyhnat akcie vzhůru.

Pokud dojde k proražení rezistence na €27,50, budeme vstupovat. Předpokládáme, že na trh se dostaví silné nákupní momentum a býci by měli vytáhnout cenu akcií výše. Pokud tato situace nenastane, můžeme akcii jen bedlivě sledovat a vyčkávat. Toto je případ typického breakout obchodu s velkým potenciálem.





Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.