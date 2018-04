UK: Trh práce se nezhoršuje

Míra nezaměstnanosti v únoru dosáhla v Británii 4,2 % a mzdy rostly o 2,8 %. Data jsou zhruba na odhadech trhu.

Ekonomický příběh je stále podobný: Míra nezaměstnanosti zůstává nízká. V únoru se navíc o desetinku snížila, když jí pomáhá oživení v eurozóně a slabý kurz libry (obojí podporuje export). Mzdový růst ale zůstává nízký, a to především kvůli nejistotě vyvolané brexitem (f irmy neví, co bude, a proto příliš neinvestují a nejsou ochotné tolik zvyšovat mzdy). Tento vývoj bude pokračovat.



Bank of England v květnu zvýší pravděpodobně o 25 bodů sazby. Hlavním cílem BoE je nyní stabilizovat libru, protože její případné další oslabení by přispělo k růstu inf lace (zvýšilo by dovozní ceny v GBP). Domácí inf lační tlaky budou naopak relativně nízké, a to především kvůli slabé domácí poptávce.



Po hiku čekáme, že si BoE dá na nějakou dobu pauzu. Rizika pro Británii jsou vychýlena výrazně směrem k horšímu vývoji, a proto by další případný hike sazeb, který by negativně ovlivnil investice, ještě dále zhoršil již tak slabou domácí poptávku. Jinými slovy BoE udělá nutné pro stabilizaci libry (a tím i inf lace), ale do žádných dobrodružství se pouštět nebude.

Jiří Polanský