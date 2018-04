Z býka medvědem. Londýnská banka předvídá oslabení koruny

Koruna v posledních dnech testuje svá únorová maxima. I přesto, že je posun k silnějším hodnotám pomalý, většina trhu stále sází na dosažení hranice 25,00 za euro během příštích měsíců. Ne všichni ale tento optimismus sdílí. Výjimkou je například londýnská banka HSBC, která kdysi patřila k nejhlasitějším korunovým býkům.

Jak píše agentura Bloomberg, banka HSBC patřila mezi největší býky sázející na zpevnění nejen koruny, ale i ostatních měn regionu, tedy především polského zlotého a maďarského forintu. Na základě aktualizované predikce však došlo k obratu, který pracuje s oslabením výše zmiňovaných měn oproti euru. Koruna by se tak dle analytického týmu HSBC měla vzhledem k nedávným hodnotám kolem 25,25 za euro posunout na 25,50 EURCZK k polovině roku, k jeho konci pak až na 26,00 EURCZK.

Změna devizové predikce banky souvisí se sázkou na růst cen dluhopisů zemí střední a východní Evropy. Hlavním argumentem je v tomto směru oslabení inflačních tlaků, které zpomalí proces normalizace měnové politiky v rámci celého regionu.

„S tím, jak se proces normalizace měnové politiky zdá o něco méně pravděpodobný, nevidíme jediný důvod, proč v případě těchto měn zůstat konstruktivní,“ přepisuje Bloomberg slova analytického týmu HSBC. „Kombinace vrcholícího hospodářského růstu, tendence centrálních bank inklinovat k holubičímu tónu a v některých případech evidentní preference slabšího kurzu dohromady podporuje představu o oslabení těchto měn,“ uzavírají analytici.

Při pohledu na dění kolem centrálních bank regionu je zmiňované přiklonění se k holubičímu tónu evidentní. Polská centrální banka minulý týden potvrdila, že své sazby ponechá beze změny po dobu až dvou let, přičemž možné oslabení inflace by otvíralo prostor pro jejich snížení. Její maďarská kolegyně se pak nadále drží silně uvolněné měnové politiky, u které se čeká, že sazby zůstanou na úrovni nuly až do konce příštího roku.

V případě České národní banky pozorujeme rovněž méně razantní rétoriku (poslední komentáře ze strany členů bankovní rady ČNB zmiňovaly možnost zvýšení sazeb buďto na konci roku, případně na začátku toho dalšího), která je navíc umocněná dva měsíce po sobě jdoucím zpomalením inflace pod inflační cíl. Na druhou stranu, i přes toto zvolnění v českém prostředí existují proinflační fundamenty, jako např. situace na trhu práce (více zde) či vyprchání efektu vyšší srovnávací základny, který ovlivnil únorová i březnová data. Návrat inflace k inflačnímu cíli by tak ČNB otevřel prostor pro možnou manipulaci se sazbami, která by navíc mohla být podpořena i o něco slabším zpevněním kurzu oproti stávající prognóze.

Zatímco HSBC tak sází na oslabení koruny, zbytek trhu i nadále zůstává optimistou a věří v její postupné posílení. Medián odhadu agentury Bloomberg vidí kurz české měny vůči euru ve druhém čtvrtletí na 25,30 EURCZK, ve třetím pak na 25,00 EURCZK, kde setrvá i ke konci roku.

Co se týče dění posledních dní, koruna se za absence domácích dat pohybuje kolem hranice 25,28 za euro. Datový klid však bude prolomen dnes, kdy se dočkáme indexu cen výrobců a indexu exportních a importních cen. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,21 až 25,29 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,39 až 20,58 USDCZK.*

Na zahraničních trzích jsme během včerejšího dne nejprve pozorovali pokračující oslabování dolaru vůči euru, které nakonec ukončila horší evropská data. Svou trochou pak k ziskům americké měny vedle lepších dat z realitního sektoru přispěl i ministr financí USA Steven Mnuchin.

Ten v rozhovoru pro televizi CNBC uvedl, že trhy nemají Trumpův pondělní tweet o Číně a Rusku a oslabování jejich měn (zmiňovali jsme zde) považovat za důkaz snahy oslabit dolar. Šlo prý pouze o varování směřované těm zemím, které by se pokusily prostřednictvím manipulace s kurzem získat konkurenční výhodu. I přesto, že tento komentář na některé investory zapůsobil, považujeme ho jen za zastírací krok, který na evidentní sympatii Trumpa a jeho administrativy k slabému dolaru nic nemění.

Hovoříme-li pak o horších datech, jde především o německý index ZEW, který vykázal slabší čísla oproti predikci jak u hodnocení současných ekonomických podmínek, tak i u těch očekávaných (dosaženo minimum z roku 2012). Investoři za nejproblémovější oblasti označili obchodní spor mezi USA a Čínou a nervozitu kolem konfliktu v Sýrii. Zapůsobil ale i výkon produkce, vývozu a maloobchodních tržeb za první kvartál.

V rámci dnešního dne bude klíčové sledovat výsledek inflace eurozóny za březen, v USA pak bude zveřejněna Béžová kniha Fedu. Aktuálně se eurodolar obchoduje na 1,237 EURUSD. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,231-1,238 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.