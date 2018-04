Kobalt pro korejskou chemičku udává trhu s bateriemi nový tón

Nová dohoda korejského výrobce baterií LG Chem a čínského producenta kobaltu Huayou Cobalt by mohla nastolit nový tón na trhu lithium-iontových baterií. Tito dva partneři oznámili přelomovou dohodu za asi 440 milionů dolarů. Chtějí postavit továrnu na sloučeniny, které se účastní chemické reakce při výrobě lithium-iontových baterií, o kapacitě 40 tisíc tun ročně. A také továrnu na výrobu baterií o stejné kapacitě. Obě továrny by měly být v Číně, otevřeny mají být za 18 měsíců. LG Chem uvedla, že budou navrženy tak, aby jejich potenciál šel rozšířit až na 100 tisíc tun ročně.

„Jde o významný vývoj pro řetězec lithium-iontových baterií, ať už se zaměřujeme na lithium, grafit, kobalt nebo nikl, tohle udává tón,“ řekl Simon Moores z londýské Benchmark Mineral Intelligence. Vyzdvihl, že to je světově nejvýznamnější dohoda mezi těžařem a výrobcem lithium-iontových baterií všech dob.

Jak vyplývá z podmínek dohody, vytvoří tito partneři dvě oddělené společné (joint venture) firmy - Huajin New Energy Material v Čchü-čou a Leyou New Energy Material ve Wu-si. Huayou bude vlastnit v Huajin 51 % a LG Chem zbytek. V Leyou je tomu naopak – 51 % bude vlastnit LG Chem a zbytek Huayou. Těžař Huayou také založil novou pobočku Huayou New Energy Technology, která přímo jedná s LG Chem.

Benchmark se domnívá, že joint venture oběma společnostem umožní mít kontrolu nad celým řetězcem – od produkce surových materiálů, které vlastní Huayou v Demokratické republice Kongo, až po hotové baterie, jejichž výrobou se LG Chem zabývá v Jižní Koreji, Číně, Polsku a USA.

Podle oznámení budou továrny vybaveny hlavně k výrobě jak baterií s obsahem niklu, kobaltu a hliníku (LiNiCoAlO2), tak i baterií s obsahem niklu, kobaltu a manganu (LiNiMnCoO2), u kterých je LG Chem hlavním producentem pro elektrická vozidla. LG Chem je významným producentem baterií pro elektromobily Bolt a Volt automobilky Chevrolet. Lithium-iontové baterie pro ně vyrábí v závodě ve městě Holland v americkém Michiganu, který má kapacitu 3 GWh a bude se rozšiřovat na dvojnásobek během dvou let.

Tato dohoda o kobaltu potvrzuje, že výrobce jako LG Chem stále více znepokojuje zabezpečení spolehlivého přísunu surovin. Aby si zajistili svou očekávanou poptávku, jsou připraveni investovat a vertikálně se zapojit do celého řetězce. Aby byla jejich budoucí poptávka po surovinách do lithium-iontových baterií uspokojena, je potřeba výrazné expanze. Otazníky se ale vznáší nad tím, jak bude průmysl takové rozšíření kapacity financovat.

„Forma joint venture se sdíleným rizikem mezi oběma stranami a dohodou poskytovat si vzájemně konkurenční ceny pro zpracované výrobky je jen jedním ze způsobů, jak tuto otázku vyřešit,“ komentoval Benchmark.

Zdroj: MiningWeekly