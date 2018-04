Dividendové „hvězdy“ indexu S&P 500

Nedávno jsem tu poukazoval na to, že dividendové akcie jsou na jednu stranu celkem atraktivním segmentem trhu, na stranu druhou je vlastně trochu ošemetné definovat, co to taková akcie vlastně je. Má to být takzvaný dividendový aristokrat, má mít titul vysoký dividendový výnos, či naopak rozhoduje výhled na růst výplaty hotovosti akcionářům? Podobných otázek bychom si měli položit více, dnes se chci ale prakticky zaměřit na současnou desítku akcií s nejvyšším dividendovým výnosem v indexu S&P 500. Shrnuje jí následující tabulka:





Zdroj: Fool.com



Vysoký dividendový výnos (tedy vysoký poměr dividendy a ceny D/P, a tudíž nízký poměr ceny a dividendy P/D) je v podstatě valuačním měřítkem. Proto u něj platí to samé jako u jiných (třeba u PE): Vysoké PD (nízký dividendový výnos) je známkou nízkého rizika a/nebo vysokého očekávaného růstu. A naopak: Nízké PD (vysoký dividendový výnos) značí nízký růst (či dokonce očekávaný pokles zisků a dividend) a/nebo vysoké riziko. Pokud si tedy koupíme akcii s vyšším výnosem, může to být „dluhopisakcie“ nějaké usazené utility, kde výnos táhne nahoru očekávaná stagnace. Ale také to může být adrenalinová sázka třeba na restrukturalizaci, u které je výnos tažen nahoru vysokým rizikem. A to je samozřejmě velký rozdíl.





Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Tabulka by tedy podle tohoto pohledu měla zahrnovat akcie firem s vysokým rizikem a/nebo s nízkým očekávaným růstem. Je tomu tak? Na prvním a posledním místě jsou telekomunikace, u kterých asi nebudeme čekat raketový růst. Century navíc již několikrát snížila dividendu. Kimco (REIT) je jedním z největších vlastníků nákupních center v Severní Americe, a tudíž na něj doléhají šokové vlny, které vysílá Amazon a strukturální změny v chování spotřebitele. Kimco tak podle Fool.com v prvním čtvrtletí prodalo 21 center za 220 milionů dolarů a letos k tomu chce na prodejích přidat dalších 700 milionů dolarů L Brands vlastní Victoria's Secret a Bath and Body Works. V roce 2017 této firmě klesaly tržby z porovnatelných prodejen o 4 %, a tudíž tu hledíme na více méně standardní příběh bojujícího tradičního retailu. Navíc již nyní vyplácí na dividendách velké částky relativně k tomu, co vydělá. Kombinace vyššího rizika a nevalného růstového výhledu jak z učebnice. HCP, Ventas, a Welltower jsou REITy, které vlastní nemocnice a další budovy z oboru. Podle Fool.com má každá z těchto společností specifické výzvy – například HCP se posouvá od domů pro seniory a pečovatelských domů. Problémy jí v roce 2016 donutily osekat dividendy (což je jeden z kroků, které trh vidí naprosto nerad).SCANA a PPL jsou utility, a tudíž by mělo jít o klasickou defenzivu, respektive ony akciodluhopisy, kde je relativně vysoký dividendový výnos dán zejména tím, že firma nijak zvlášť neroste. Jenže tak tomu zde není. SCANA má totiž za sebou propadák ve formě neúspěšných investic do jádra. Nyní to vypadá, že firma bude koupena společností Dominion Energy. U PPL je významným rizikem expozice na britský trh, a to ve dvojím smyslu – jednak tu je pohyb měnového kurzu a podle Fool.com navíc existuje vážné riziko utaženější regulace na britském trhu. A my, myslím, můžeme směle dodat nejistotu ohledně dalšího brexitovského vývoje. Management navíc hodlá zvýšit kapitál, aby byl schopen splácet dluh, který již klepe na dveře.Pokud si to tedy takto rychle projdeme, zjistíme, že v naprosté většině případů je vysoký dividendový výnos dán kombinací stagnace a vyššího rizika. O nějakých hvězdách zářících štědrostí a bezpečím nemůže být řeči. Snad nejblíže k relativně bezpečné akcioobligaci má AT&T , a na tu bych se rád podíval příště pod větším drobnohledem.