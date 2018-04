Summary: Netflix je skoro bez konkurence, jedné metrice se ale do černého nechce

USA:

Netflix



Internetová televize vygenerovala v uplynulém kvartálu tržby ve výši 3,7 mld. USD, což značí 40% yoy nárůst, avšak v souladu s konsensem trhu. Provozní marže se rozšířila z 9,8 % na 12,1 %, nicméně nečekaný nárůst neprovozních položek zbrzdil čistý zisk na akcii. Ten se sice vyšvihl vzhůru o 65 % yoy na 0,76 USD, nicméně událo se tak v souladu s konsensem trhu. Volný cashflow je nepřekvapivě záporný (-280 mil. USD), ve srovnání s predikcemi trhu (-700 mil. USD) se však díváme na uspokojivé číslo. Původní výhled na volný cashflow pro rok 2018 v rozmezí -3 až -4 mld. USD zůstává bohužel nedotčen.



V případě Netflixu však trh nedbá na vatru vytvořenou ze spálených peněz. Důležitý je pro něj růst trhu symbolizovaný předplatitelskou bází. Ta narostla o dalších 7,4 mil. uživatelů (většina na nízkomaržových zahraničních trzích), což je podstatně více než trhem očekávaných 6,3 mil. Nelze opomenout také fakt, že i když má růst v dalším kvartálu zpomalit na 6,2 mil., pořád by měl být o 900 tis. uživatelů rychlejší proti predikcím trhu. Zákazníci jsou také ochotni připlatit si za nadstandardní služby (např. vyšší rozlišení), což má pozitivní dopad na průměrné tržby z jednoho uživatele. Ty se meziročně zvedly z 25,4 USD na nynějších 28,9 USD.



Výsledky jsou to tedy opět smíšené. Provozní metriky vypadají nesmírně dobře, avšak pokoj nám nedá volný cashflow, jenž se navzdory neexistující konkurenci (v rámci streamingu) není schopen překlopit do černých čísel. Zlomovým bodem bude příští rok, kdy Disney uvede svou vlastní internetovou platformu.



Akcie Netflix dnes rostou o 7 %.



Goldman Sachs



Díky svým kvartálním výsledkům zanechal Goldman Sachs ostatní doteď reportující banky v prachu za sebou. Zvýšenou volatilitu prvního čtvrtletí dokázal naplno využít a tržby vytlačil vzhůru o 25 % yoy na rovných 10 mld. USD, čímž překonal konsensus o skvělých 15 %. Na provozních nákladech se sice projevil růst bonusů pro zaměstnance, nicméně stejně se podařilo stáhnout efficiency ratio (podíl provozních nákladů na celkových tržbách) z 68 % na 66 %. Čistý zisk na akcii navíc podepřela daňová reforma, a ten se tak dostává na 6,95 USD (+65 % yoy) překonávajíce predikce o 1,4 USD.



• Investiční bankovnictví: Primární úpis cenných papírů (dluhopisy i akcie) dokázal posílit své tržby o 30 %, což je vzhledem k špatným výsledkům konkurence o to lepší zpráva. Slabý výkon poplatků za poradenské služby však stáhl výkon celé divize dolů k 9% yoy růstu.

• Finanční trhy: Slabá klientská aktivita byla u konkurence příčinou špatných čísel segmentu FICC. To však není pravda v případě Goldmanů - tento segment posiluje o 20 % yoy. Vysoká volatilita pomohla i příjmům z obchodování s akciemi, kde zlepšená klientská aktivita, deriváty, poplatky a větší průměrný majetek klientů vyhnaly tržby vzhůru o 40 % yoy na 2,3 mld. USD, čímž výrazně překonaly konsensus trhu.

• Investice a úvěry: Zatímco na dobrý výsledek investic typu Private Equity jsme si již stihli zvyknout (+35 % yoy na 1,1 mld. USD), tak úvěrový byznys nám vykouzlil úsměv na tváři. Navzdory tomu, že úrokové marže se u konkurence nedokážou odrazit ode dna, tak čistý úrokový výnos úvěrového portfolia přinesl Goldmanům nárůst tržeb o 50 % yoy.

• Správa aktiv: Divize posílila svoje příjmy o 20 % yoy na 1,8 mld. USD, což bylo způsobeno jak poplatky za nadstandardní výnosy (+75 % yoy), tak celkovým růstem objemu spravovaných aktiv (+10 % yoy na 1,5 bil. USD).

• Kapitálová pozice: I v tomto případě se Goldman Sachs odlišuje od svých soupeřů, jejichž kapitálový polštář se vinou daňové reformy mírně ztenčil. Kapitálová přiměřenost CET1 díky poklesu rizikově vážených aktiv narostla o 20 bps qoq na 12,1 %. Firemní supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) lehounce ubralo z 5,8 % na 5,7 %. Anualizovaná návratnost vlastního kapitálu (ROCE) se vyhoupla na 15,4 %.



Sečteno a podtrženo, výsledky Goldman Sachs ostře kontrastují s tím, co předvedly ostatní banky – myšleno v dobrém slova smyslu. Výnosy z primárního úpisu cenných papírů, FICC segmentu a čistý úrokový výnos na úvěrovém portfoliu – to všechno se předvedlo v ukázkovém světle.



Akcie Goldman Sachs klesají o 1 %.