Fiala: Prezident chce do čela vlády jen Babiše, jinou možnost nevidí

Premiér v demisi Andrej Babiš ve volbách jasně zvítězil a právě proto by to měl být on, kdo bude sestavovat vládu i nadále. Za tímto postojem si podle šéfa ODS Petra Fialy stojí prezident Miloš Zeman, který vidí jen dva možné scénáře toho, jak bude vláda vypadat.

Předseda ODS Petr Fiala se na Pražském hradě v úterý sešel s hlavou státu, aby spolu prodiskutovali možnosti složení vlády a roli Andreje Babiše v jejím sestavování. A odcházel s jasným poselstvím. "(Prezident) je přesvědčen o tom, že Andrej Babiš jako vítěz voleb, jako nominant vítězného hnutí, má být tím, kdo bude sestavovat vládu i nadále. Jako hranici, která je pravděpodobná pro vládu s důvěrou vidí konec června," pronesl po schůzce s prezidentem.

V tuto chvíli podle něj Miloš Zeman vidí pouze dvě možnosti, jak se dostat k vládě s důvěrou. "První možnost - a tu pokládá za pravděpodobnou - je, že vyjednávání mezi hnutím ANO a ČSSD za podpory komunistů bude úspěšně dovedeno do konce. Druhou je jednobarevná vláda hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, kterou by podporovali komunisté a hnutí SPD," vysvětlil.

Předchozí spekulace, že by mohla vzniknout vláda bez hnutí ANO, vyloučil. "Tato varianta není možná," pronesl předseda ODS.

Po setkání s Petrem Fialou čeká prezidenta Miloše Zemana ještě schůzka s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem. I jeho zajímají postoje hlavy státu. "Chceme se z první ruky dozvědět, jak skutečně probíhala ta jednání pana Zemana s panem Babišem,“ prohlásil před schůzkou Bartoš.