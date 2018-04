Pět let od bankrotu KIT digital. Čeho chce docílit nová asociace menšinových akcionářů?

Dnes je tomu přesně pět let, kdy společnost KIT digital Inc. v čele s panem Heilandem vyhlásila vstup do CH11 dle amerického práva a Heiland a jeho partneři nabídli pro akcionáře plán na reorganizaci firmy a její záchranu. Připomeňme, že akcie KIT digital Inc (KITD) byla od začátku roku 2011 do prosince roku 2012 obchodovaná na pražské burze a na hlavním americkém trhu NASDAQ . V dalším období se obchodovala v USA na trhu OTC, kde 5. 8. 2013 definitivně její obchodování skončilo.

Konkurzní soudce k 5. 8. 2013 schválil Heilandův plán, který byl postaven na 4 hlavních principech:

1/ Firma se reorganizovala na nový název Piksel a převzala z KIT digital pouze 4 klíčové a profitabilní dceřiné společnosti a měla být zcela očištěna od negativních vlivů spojených s KITD.

2/ Heiland předložil ekonomický plán do roku 2015, který počítal s konstantním růstem obratu až na hodnotu 148 milionů amerických dolarů, tvorbou zisku a pozitivním cash flow.

3/ Všichni akcionáři KIIT digital, kteří prokázali vlastnictví této akcie k rozhodnému dni, na konci července 2013 dostali nabídku, že za cenu 0,205 USD/akcie mohou požádat o transfer této své akcie na akcii Piksel. Kdo této možnosti nevyužil, tak o akcie KITD definitivně přišel. Od všech původních akcionářů KIT digital bylo vybráno cca 12 milionů amerických dolarů, které měly sloužit na sanaci závazků a dluhů.

4/ Skupina v čele s Heilandem, která v té době deklarovala, že jsou třemi největšími akcionáři KIT digital, ve svůj prospěch vydala v rámci schváleného plánu nové akcie a z jejich původního podílu 21 % získali v Piksel podíl 65 %. Tím nastalo masivní ředění podílů pro minoritní akcionáře.

Vedle oficiálních dokumentů spojených s řízením CH11 deklaroval CEO Heiland v tiskových zprávách, že Piksel bude silná a dynamická firma a bude zastávat klíčové pozice na celosvětovém trhu v oblasti přenosu internetového videa.

Piksel ve svém posledním reportu americké komisi pro cenné papíry SEC v lednu 2014 uvedl, že počet kmenových akcionářů „record holders“ je 128 a tím pádem již nemá firma povinnost veřejně deklarovat informace o své činnosti (limitem podle amerických zákonů je minimální počet 300 record holders). Vedení Piksel vydalo za celou tuto dobu jen 4 velmi obecné otevřené dopisy pro akcionáře, které měly vždy optimistický podtext, ale nesdělily nikdy nic konkrétního.

Nyní 17. dubna roku 2018 je tomu 5 let od bankrotu KIT digital a vzniku Piksel Inc. Dle mého názoru jako jednoho z menšinových akcionářů firmy nastal čas, aby vedení Piksel a 3 hlavní akcionáři předložili pro minoritní akcionáře bilanci za celé uplynulé období a vyhodnotili stávající stav firmy včetně výhledu do budoucna.

Proto vznikla v lednu roku 2018 asociace s názvem Piksel Shareholders Association se sídlem v České republice, která má za cíl hájit zájmy a práva všech minoritních akcionářů Piksel Inc. a zajistit pro své členy výše uvedené informace o aktuálním stavu firmy. Informace o ní lze nalézt na www.pikselclub.com.

Hlavním cílem asociace je získat podrobné informace o stávající situaci ve firmě Piksel Inc a o výhledu managementu na další roky. To by nám mělo dát určité signály o tom, jak se vyvíjí naše investice. Veškeré získané informace chceme sdílet se členy Piksel Shareholders Association. Naše požadavky, které byly již oficiálně zaslané na vedení společnosti Piksel a na všechny tři hlavní majoritní akcionáře mají 5 bodů:



1/ Předložení pravdivého a skutečného obrazu o stávajícím stavu firmy a předložení auditovaných výsledků za roky 2013; 2014; 2015; 2016 a po ukončené závěrce i rok 2017, včetně plánu na rok 2018.

2/ Představení strategického plánu firmy na další 3 roky.

3/ Podání informace o konání nejbližší Valné hromady a předložení zápisů z doposud konaných VH.

4/ Vysvětlení dle našeho názoru netransparentních a nereportovaných odprodejů a likvidací dceřiných firem v průběhu CH11 a do ledna roku 2014, kdy měly KIT digital a Piksel Inc povinnost reportů americké komisi pro cenné papíry SEC.

5/ Objasnění dle našeho názoru drastických poklesů tržeb a aktivit na největším trhu v oblasti videa, kterým jsou USA, včetně nepříjemných souvislostí a spekulací v souvislosti s nepodařeným aktivistickým nájezdem dvou nejvýznamnějších členů PSG a akcionářů Piksel Inc. JEC Capital a Stichting Bewaarder Ratio Capital Partners na konkurenční společnost Synacor v letech 2013–2015.

Autorem textu je Jan Rohlík, spoluzakladatel a předseda Piksel Shareholders Association a menšinový akcionář KITD/Piksel Inc.