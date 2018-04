Se zlepšením podmínek řízení stavební krize rozhodně neskončí, říká ředitel EDIFICE construction & consulting

Praha, 17. 4. 2018 – Přestože stavbaře od začátku letošního roku tolik nebrzdí donedávna nedokonalý Stavební zákon, stávající krize v oblasti výstavby nových bytů a domů nemá šanci skončit. Podle Karla Slavíčka, obchodního ředitele a jednatele projektové společnosti EDIFICE construction & consulting s.r.o. není na trhu práce dostatek odborných pracovníků.

„Celý trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem odborně připravených pracovních sil. A nejde jen o dlouhodobě neobsazená místa pro obor Certifikovaný inženýring nebo technický dozor investora, to je specifická kategorie. Problém je v tom, že nám stavební firmy hlásí nedostatek zájemců i u klasických dělnických profesí,“ komentuje stav v oboru ředitel Slavíček.

Velkou vinu na tomto stavu má podle stavbařů špatně nastavený systém vysokého i středního školství a zároveň nezájem o stavební učební obory. „Slýcháme námitku, že když se u nás nechtějí mladí lidé učit zedníky, můžeme si kvalitní síly přivézt ze zahraničí. Jenže – ve státech Evropské unie takoví zájemci nejsou a legislativa České republiky nám nesmírně ztěžuje dovoz pracovních sil ze zemí mimounijních,“ jasně uvádí Karel Slavíček.

„Nejsou to ale jen odborné profese, problém s dovozem pracovních sil pociťujeme i na vyšších manažerských pozicích. Dnešní doba naštěstí nahrává tomu, že lze řešit takové situace i na dálku – online, tedy některé naše spolupracující kolegy nepotkáváme každý den v kanceláři, ale vedeme telekonference, případně se potkáváme jen několikrát do týdne,“ říká Slavíček a dodává, že trendem dnešní doby je právě home office, případně zkrácený úvazek, který jako malá rodinná firma může EDIFICE novým kolegům nabídnout.

Podle veřejně dostupných údajů pociťují až dvě třetiny stavebních firem takový nedostatek pracovníků všech úrovní, že se dostávají do stavu, kdy musí zakázky odmítat. Statistiky uvádějí, že po skončení finanční krize po roce 2008 pracovalo ve stavebnictví něco přes 350.000 osob, ale pro rozvíjející se trh je to stále málo. „Ano, i nám se už stává, že i když přijde nabídka na práci, musíme ji odmítnout právě z důvodu kapacit lidských zdrojů,“ popisuje situaci ve firmě Karel Slavíček.

„Řešením, které se nám zatím poměrně vyplácí, je začít s podporou již na vysokých školách, případně vybraných školách středních. Obecně totiž platí, že absolventi jsou atraktivní kolegové, protože nemají pracovní a procesní návyky z předchozích pozic, přichází s nimi do firmy čerstvá krev a nové nápady,“ doplňuje Slavíčka druhý jednatel EDIFICE, Ing. Jan Horčička.