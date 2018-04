Bude dál pokračovat boom? Nebuďme přílišnými optimisty

Na počátku dubna řekl zástupce Fedu John Williams, že minulý rok rostl americký produkt o 2,6 %. Jde podle něj o „slušný výkon, který se nachází nad potenciálem, který odhaduje na 1,75 %“. Investor Ed Yardeni vyjadřuje na svém blogu nad takto nízkým odhadem potenciálu překvapení. Poukazuje na to, že americká vláda a její poradci hovoří o tom, že tempo růstu se bude pohybovat mezi 3 – 4 %. Sám Yardeni odhaduje, že potenciální růst americké ekonomiky se nachází mezi 2 – 2,5 %. Podobné odhady jsou přitom klíčové i pro další vývoj na akciových trzích, protože ten bude stále více dán tím, nakolik je ekonomika ještě schopna vydržet ve fázi poměrně rychlé expanze.



Williams se ve svém projevu odvolával na studii Fedu „What Is the New Normal for U.S. Growth?“, ve které se říká, že „nový normál“ růstu amerického produktu se nachází mezi 1,5 – 1,75 %. To je znatelně pod poválečným standardem. Hlavními důvody tohoto posunu mají být trendy v demografickém vývoji, ve vzdělání a produktivitě. Stárnutí populace, a zejména baby boom generace, by totiž spolu se stagnující mírou vzdělání měly tempo růstu brzdit. Jejich efekt ale nebude vyrovnán zvyšující se produktivitou. Ta by se měla podle studie pohybovat na standardu předchozích desetiletí.





Studie konkrétně hovoří o tom, že růst populace v produktivním věku by měl být dokonce menší než už tak malý růst celkové populace. Rozpočtová kancelář Kongresu počítá konkrétně asi s 0,5% ročním zvýšením pracovní síly v následujících deseti letech, což je hluboko pod průměrem z druhé poloviny minulého století. Ohledně produktivity panuje velká míra nejistoty už proto, že její trendové změny přicházely v minulosti nečekaně a rychle. Studie počítá s tím, že poroste zhruba o 0,5 % ročně.Yardeni tvrdí, že teoreticky by vše k lepšímu mohly změnit informační technologie a jejich dopad na produktivitu. V posledních letech se ovšem tato optimistická teze nepotvrzuje. Zmíněná studie konkrétně uvádí: „Někdy kolem roku 1995 začalo asi devítileté období vysokého růstu produktivity a výzkum poukazoval na pozitivní dopady informačních technologií, které měnily výrobní postupy v korporátním sektoru. Po roce 2004 byl ovšem potenciál těch hlavních technologických přínosů vyčerpán. V budoucnu by mohla přijít revoluce ze strany robotů a automatizace, ale dokud neuvidíme konkrétní důkazy takového vývoje, je nejpravděpodobnější pokračující pomalý růst produktivity.“ Její dosavadní vývoj shrnuje následující graf:Zdroj: Blog Eda Yardeniho