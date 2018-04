Chřipka letos zabila přes 200 lidí, dvakrát víc než loni. Umíraly i děti

Na chřipku letos v Česku zemřelo 225 lidí, mezi nimi i děti. Drtivá většina obětí jsou ale senioři. Celkem přijali lékaři 644 závažně nemocných pacientů. Nemocnost i nadále klesá, chřipková sezóna je podle odborníků už u konce.

Více než dvě stovky obětí si vyžádala letošní epidemie chřipky. Zemřelo 180 pacientů ve věku nad 60 let a 38 lidí v produktivním věku. Čtyři oběti jsou ve věku 15 až 24 let, tři děti byly ještě mladší - dvě ve skupině 6 až 14 let a jeden předškolák.

O tragické bilanci, která se ale může ještě navýšit, informoval Státní zdravotnický ústav (SZÚ). "Do 13. 4. bylo hlášeno celkem 644 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči," doplnili odborníci. 298 z nemocných byly ženy, 346 mužů.

Chřipková epidemie už v Česku vyhlášena není. V současnosti odborníci evidují průměrně 833 nemocných akutními respiračními infekcemi včetně chřipky na 100 tisíc obyvatel. Oproti minulému týdnu jde o pokles o 8,3 %.

V některých částech Evropy ale chřipka zatím neustoupila. I proto by měli lidé nadále dbát na hygienu, vyhýbat se větším uskupením lidí a chovat se zodpovědně, pokud už nemocní jste. "Infekci nepodceňujte a nešiřte dál," uvádí hlavní hygienička Eva Gottvaldová.