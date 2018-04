Čínské ekonomice se daří. Hrozba obchodních válek na tom nic nemění

„Přestože Čína bojuje s vysokým zadlužením své ekonomiky, tamní hospodářství si dokázalo udržet vysoké tempo růstu. Tato zpráva podpoří světovou poptávku, což pomůže k dalšímu rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů. Hrozba obchodních válek mezi Čínou a USA se do dat zatím nepromítla,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



„S tím, jak Číňané bohatnou, je vytvářen stále vyšší tlak na ochranu přírody i lidských práv. Čína se tak postupně mění a přijímá vyšší standardy západní civilizace. Vnitřní tlak tamní společnosti se ukazuje jako účinnější nástroj k transformaci Číny než vnější tlak mezinárodních organizací,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



Čínská ekonomika odstartovala rok 2018 v dobré kondici. V prvním čtvrtletí vzrostla o 6,8 procenta, čímž předčila celoroční cíl. Ten čínská vláda stanovila na 6,5 procenta. V minulém roce však čínská ekonomika rostla rychleji a připsala si 6,9 procenta.



Dobré výsledky o stavu čínské ekonomiky zvýší poptávku na světových trzích, což umožní další rozvoj mezinárodního obchodu. Ve výsledcích se zatím neprojevuje hrozba obchodních válek Číny se Spojenými státy. Obchodní války společně s ekonomickými sankcemi však stále zůstávají největšími riziky pro rozvoj mezinárodních obchodních vztahů.



Růst čínského hospodářství byl v minulosti doprovázen růstem zadlužení. To se pohybuje kolem úrovně 270 procent hrubého domácího produktu. Rychlé tempo růstu ekonomiky bývá dáváno do kontrastu s ekologií a lidskými právy. Čínská vláda se však v posledních letech snaží o nalezení nové rovnováhy, která by měla vést k nižší míře zadlužování, vyšší šetrnosti vůči přírodě i lidským právům.