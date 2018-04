Víkendový spojenecký útok arabským trhům pomohl!

Autor: Bc. Jakub Obrovský

Raketový útok USA, Velké Británie a Francie, který proběhl na začátku tohoto víkendu s mírným odstupem akciovým trhům na arabském poloostrově paradoxně pomohl. Hlavním cílem útoku bylo vyřadit z provozu zařízení sloužící k výzkumu a vývoji chemických zbraní pro režim syrského diktátora Bashara al-Assada.

Akcie obchodované v Dubaji nebo Abu Dhabi ze začátku konfliktu reagovaly především na oznámení Donalda Trumpa o tom, že odvetná opatření vůči Sýrií na sebe nenechají dlouho čekat. Na možnou vojenskou intervenci reagovaly souhrnné index obou burz shodně poklesem ve výší 1,2 % respektive 0,8 %. Jednalo se o největší propady na zmiňovaných trzích od loňského října.

Po dvou dnech od útoku však měli investoři dostatek času na vstřebání veškerých dostupných informací a podle předních odborníků na arabské akciové trhy zásadní výprodeje v souvislosti s útokem již nehrozí. Dva dny poté již výše zmíněné indexy rostly, a to rekordním tempem více jak 1,5 %. Posílily i akciové tituly v Egyptě a Bahrainu. Investory více než syrský konflikt v současnosti pravděpodobně zajímají výsledky společností za první kvartál letošního roku, které provází pozitivní očekávání. Politické riziko oblasti Blízkého východu bylo, je a v dohledné budoucnosti bude přítomno, proto je patrná menší averze investorů k tomuto typu rizika i umírněnější reakce.

Na co však může mít spojenecký útok výraznější vliv je cena ropy, kdy by se podle JP Morgan mohla v blízké budoucnosti dostat i na hodnotu $80 za barel, taženou především výraznými geopolitickými faktory. Tím nejvýznamnějším, který je v této oblasti nejvíce zmiňován jsou omezení a sankce ze strany USA vůči Iránu jakožto syrskému spojenci. Pokud by se k podobně tvrdým sankcím připojila i EU a některé asijské země, cena ropy poroste pravděpodobně ještě výše než v současnosti.

Současná situace na Blízkém východě, především v Sýrií, je velmi nebezpečná a vzhledem k počtu zainteresovaných stran ve všemožných sporech hrozí doslova globální konflikt při přílišné eskalaci napjatých vztahů. Akciové trhy vyspělých zemí reagovaly v souvislostech s odvetnými opatřeními pouze na jejich oznámení, útok samotný neměl na investory žádný vliv.