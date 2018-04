O2 CR: ČTÚ chce údajně snížit poplatky operátorů za využívání frekvencí

Dle ČTK chce ČTÚ snížit poplatky, které platí operátoři za využívání frekvencí. Souhrnně by se dle dostupných informací mohlo jednat zhruba o 10% zlevnění. Důvodem pro snížení poplatků by měla být podpora výstavby nových telekomunikačních sítí. Informaci vnímáme mírně pozitivně vzhledem k tomu, že každé šetření je pozitivní informací. Zároveň ale upozorňujeme, že se jedná odhadem v absolutní úrovni o ušetření zhruba 50 mil. Kč (0,15 Kč/akcii) ročně, což již nemusí mít tak výrazný dopad. Navíc infrastrukturu pro O2 řeší Cetin, což může hrát roli v konečném dopadu do O2 CR.

neutrální/pozitivní zpráva

Doporučení: Držet

Cílová cena: 260 Kč