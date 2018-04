Na dolaru se usadili medvědi. A Trump jim hraje do karet

Sázíte na silnější dolar? Pokud ano, neškodilo by si vyslechnout i argumenty druhého tábora, tedy těch, kteří věří v oslabení americké měny. Právě tato skupina je totiž čím dál tím početnější, čemuž nejlépe odpovídá nárůst počtu sázek na short USD, který je momentálně nejvyšší od roku 2013. A co víc, Donald Trump této skupině nahrává do karet.

Podle dat americké Komise pro obchodování s komoditními futures začínají hedgeové fondy hromadně shortovat dolar. Podle posledních čísel platných k úterý 10. dubna dosahuje objem těchto sázek (bílá křivka) více než 273 tisíc, což je vůbec nejvyšší číslo od ledna 2013. Naopak v případě eura (žlutá křivka, sázky na long EUR) pozorujeme po konsolidaci z konce března opětovný nárůst nad hranici 70 tisíc.

Investoři shortovali dolar především v týdnu, kdy eskalovala nervozita kolem obchodní roztržky mezi USA a Čínou. V tuto chvíli je situace sice o něco klidnější, na druhou stranu, stále existují důvody, které podporují vidinu velkých hráčů ohledně oslabení americké měny.

Do této skupiny patří i jeden z nejvýkonnější světových fondů BNY Mellon Asset Management. Hlavním argumentem jeho sázky na short USD je dle slov šéfa oddělení obchodování s dluhopisy Brendana Murphyho očekávané zrychlení ekonomik, jako je ta japonská či britská, na které následně naváže proces utahování tamních měnových politik.

„Dolar je z našeho pohledu nadhodnocený. Aktuálně se tak nacházíme v brzké fázi trendu jeho oslabení,“ řekl pro agenturu Bloomberg Murphy. „Proces utahování měnové politiky je již v ceně USD započítán. Z pohledu na devizový trh proto očekáváme, že jakmile začnou ostatní centrální banky utahovat své politiky během příštích let, příslušné měny společně s tím začnou posilovat,“ dodal.

Zpráva o silném shortování dolaru se projevila i na jeho kurzu vůči euru. Americká měna tak má za sebou začátek nového týdne, kdy i přes mírný nárůst výnosů dluhopisů skončila na slabších hodnotách. A nezachránil ji ani lepší než očekávaný výsledek amerických maloobchodních tržeb za březen.

Svou roli pak sehrál i Trumpův tweet, který navázal na nedávné spekulace o možnosti vypuknutí měnových válek. Americký prezident ve svém příspěvku upozornil na to, že se Čína a Rusko vydaly na cestu oslabování měn, zatímco USA pokračují v procesu navyšování úrokových sazeb. Podle Trumpových slov je taková situace zcela „nepřijatelná“.

Trump však v tomto případě přestřelil, což nejlépe potvrzují samotná čísla. Dolar totiž od 20. ledna 2017, kdy blonďatý státník složil prezidentskou přísahu, vůči čínskému jüanu oslabil o necelých 9 %. Oproti rublu pak sice zpevnil o cca 4,5 %, stalo se tak ale především vinou nedávného uvalení sankcí na Rusko, kdy ruská měna během dvou dnů oslabila o zhruba 8,4 %. Ještě předtím USD vůči RUB oslaboval o necelá 4 %.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!