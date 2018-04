Zlepšený investorský sentiment pomohl americkým akciím (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Akcie Komerční banky se dnes obchodují poprvé bez nároku na dividendu ve výši 47 CZK na akcii.

Kofola ČeskoSlovensko navrhne výplatu dividendy ve výši 13,50 CZK na akcii.

Evropské akcie otevřou dnešní seanci růstem.

Spojené státy zveřejní průmyslovou výrobu a statistiky o vydaných stavebních povoleních a zahájených stavbách. Eurozóna přinese pouze německý ZEW očekávání analytiků a ekonomů.

Výsledky hospodaření zveřejní Goldman Sachs, Johnson & Johnson nebo IBM.

Obchodování na zámořských trzích

Geopolitické napětí po vojenských útocích v Sýrii se zmírnilo, což investoři potvrdili nákupy rizikovějších instrumentů. Index S&P 500 během pondělní seance vzrostl o 0,8 %, když v ziscích uzavřely všechny hlavní sektory. Přes jedno procento si připsalo hned šest odvětví v čele s telekomunikacemi, jejichž akcie posílily o 1,5 %. Relativně nejméně se dařilo realitním developerům, kteří přidali 0,4 %.

V asijsko-pacifickém regionu se dnes ráno ale již tak nezelenalo. Se zisky do třetiny procenta končí obchodování jihokorejský index Kosdaq, malajsijský nebo indický trh. Čínské akcie ztrácejí okolo jednoho procenta, přestože zveřejněné statistiky o HDP za první kvartál letošního roku, maloobchodních tržbách či průmyslové výrobě vyzněly celkově neutrálně. Do jisté míry však svoji roli mohlo sehrát další prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Čína a Rusko drží své měny uměle na slabších úrovních. Přes jedno procento se vyhouply ztráty i na tchajwanském trhu. Na hranici ziskovosti a ztrátovosti se pohybuje japonský Nikkei 225.

Neměcký ZEW očekávání finančních investorů zřejmě ukáže na obavy o stav ekonomiky kvůli geopolitickým rizikům, narůstajícím protekcionistickým opatřením či zpevňujícímu euru. Výsledek by tak měl být nejhorší od července 2016, kdy Britové rozhodli o opuštění Evropské unie. Příliš povzbudivá by neměla být ani americká průmyslová výroba. Makrodata by tak akciovým trhům dnes nahrávat příliš neměla.

Komerční banka

Akcie Komerční banky se dnes obchodují poprvé bez nároku na dividendu ve výši 47 CZK na akcii. To představuje ke včerejšímu zavíracímu kurzu dividendový výnos 4,9 %. Akcie by tak při otevření trhů měly klesnout ke hranici zhruba 920 CZK.

Kofola ČeskoSlovensko

Představenstvo společnosti doporučí valné hromadě vyplatit dividendu ve výši 13,50 CZK na akcii, což představuje celkovou výplatu 301 mil. CZK. Dividendový výnos tak činí 3,3 %. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 11. květen 2018 a její výplatní den začíná 18. června 2018. Jde tak o potvrzení toho, co bylo indikováno na konferenčním hovoru.