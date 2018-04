Úterní obchodní seance 17. 4. 2018

Úterý 17. 4. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,87 %), S&P500 (+0,81 %) a NASDAQ (+0,70 %).

Evropa: DAX (-0,41 %), CAC40 (-0,04 %), FTSE 100 (-0,91 %).

Čína: Hang Seng (-0,13 %), Shanghai Comp. (-0,52 %), CSI 300 (-0,64 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,06 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: HDP za 1Q 2018 q/q: +1,4 %, oček. +1,5 %

CNY: HDP za 1Q 2018 y/y: +6,8 %, oček. +6,7 %

CNY: Průmyslová produkce (březen): +6,0 %, oček. +6,2 %

CNY: Maloobchodní tržby: +10,1 %, oček. +9,9 %

------------------------------------------------------------

JPY: Průmyslová produkce y/y za březen: +1,6 %, oček. +2,3 %

JPY: Průmyslová produkce m/m za březen: +0,0 %, +4,0 %

------------------------------------------------------------

DE/EUR: (11:00) - ZEW Index ekonomického sentimentu (duben)

USA: (14:30) – Nově zahájené stavby domů, stavební povolenky (březen)

USA: (15:15) – Průmyslová produkce (březen)

FED: (16:00) - Randal Keith Quarles

(Supervision and regulation - The House Financial Services Committee, Wash.DC)

------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +1,758 M

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zahájily nový týden pozitivně, když připsaly téměř jednoprocentní růst. Trhům pomohlo opadnutí obav z eskalace geopolitického napětí v Sýrii, oslabující dolar a lepší než očekávané výsledky maloobchodních tržeb v USA. Určitě měrou se na oslabující volatilitě podepsala i absence dalších tweetů prezidenta Donalda Trumpa. Posiloval hlavně sektor služeb a utilit. Všech 9 sektorů skončilo v zelených číslech. Akcie bankovního domu Bank of America připsaly +0,40 %, jelikož čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků.

Čína dnes reportovala statistiky růstu HDP za 1Q 2018. Čínská ekonomika rostla v meziročním srovnání o 6,8 % (oček. +6,7 %) a v mezi-kvartálním o 1,4 % (oček. +1,5 %). Průmyslová produkce za měsíc březen na konsenzus nedosáhla, nicméně výsledky maloobchodních tržeb překvapily. Průmyslová produkce v Japonsku zpomalila.

Pozornost obchodníků se bude nadále soustředit na hospodářské výsledky amerických firem za první čtvrtletí roku 2018. Dnes se dočkáme dat z amerického nemovitostního trhu a reportu průmyslové produkce za měsíc březen. Člen Rady guvernérů americké centrální banky bude od dnešního dne svědčit před americkou ekonomickou, bankovní a finanční komisí ve Washingtonu D.C. Ve středu na něj naváže členka Lael Brainardová ohledně regulatorních reforem v USA. Po skončení obchodování americký institut API zveřejní týdenní změnu zásob ropy za uplynulý týden.

Výsledková sezóna 1Q 2018 - Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), J&J (JNJ), United Continental (UAL)