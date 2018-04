Ranní komentář: Nezastavitelný Netflix

Obavy z eskalace konfliktu v Sýrii na chvíli odezněly a akciové trhy v zámoří toho hned využily k postupu vzhůru.

Dobře si vedla společnost Merck. Stejně jako před pár týdny za to může příznivá zpráva týkající se léku Keytruda určeného na léčbu několika typů rakoviny. Tentokráte investory potěšila zpráva, že užití léčiva v kombinaci s chemoterapií při léčbě pokročilého stádia rakoviny plic snižuje riziko progrese nemoci či úmrtí o zhruba polovinu ve srovnání se samotnou chemoterapií. Pozice Merck v segmentu rakoviny plic je tak opět posílena. Naopak Bristol-Myers úplně výsledky kombinace imunoonkologických terapií nepřesvědčil. Do určité míry za to může širší záběr (odlišné formy rakoviny plic). Výsledky délky dožití jsou ještě sbírány a investory budou zajímat.

Další povedené čtvrtletí má za sebou Netflix. Hospodářská čísla odhalila meziroční růst tržeb v 1Q o 40,4 %, což odpovídá konsensuálnímu nastavení odhadů. Pozitivem je zejména přírůstek uživatelské báze na domácím trhu. Zdařile pokračuje také expanze v zahraničí. Nadějné vyhlídky ostatně potvrzuje překvapivě silný výhled pro očekávané přírůstky zákazníků ve druhém čtvrtletí.

Včerejší den se povedl distributorům léků, a to v návaznosti na zprávu, že Amazon dal k ledu svůj záměr vstoupit v segmentu do hry.

A na závěr ještě jedno číslo – čínská ekonomika v prvním čtvrtletí rostla o 6,8 % a mírně předčila očekávání. Na kolik lze vládní statistice věřit je na posouzení každého z nás.



Jan Šumbera, analytik