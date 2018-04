Souboj Walmartu s Amazonem se přelévá mimo USA, v hledáčku je indický trh

Společnosti Amazon a Walmart směřují k dalšímu kolu bitvy o retailový sektor, tentokrát své síly změří na indickém kolbišti. Obě společnosti mají, podle informací médií, zájem o podíl ve společnosti Flipkart, nehodnotnějším indickém start-upu. Americké firmy si Flipkart údajně považují až na 20 miliard dolarů, o více než 8 miliard více, než na kolik firmu ohodnotil odhad CB Insights.

Zvěsti o možném zájmu Walmartu investovat do indické společnosti sice kolují již od roku 2016, podle agentury Reuters se ale jednání blíží k svému konci až nyní. Walmart by podle zdrojů agentury měl v příštích týden dosáhnout dohody o koupi majoritního podílu.

Ve stejné chvíli se však objevily zvěsti o možném pokažení oslavy Amazonem. Internetový gigant v posledních letech investoval v Indii miliardy dolarů ve snaze soupeřit s Flipkartem na trhu nejrychleji rostoucí velké ekonomiky a mohl by na poslední chvíli podat konkurenční nabídku. Podle neověřených zpráv Amazon již nabídl společnosti Flipkart až 2 miliardy dolarů jako záruku v případě krachu jednání.







Co tedy činní firmu sídlící v Bangalúru tak zajímavou pro retailové obry? Explozivní růst používání chytrých telefonů a připojení k internetu, spolu s rychlým ekonomickým rozvojem, by měl indickému e-commerce trhu do roku 2026 pomoci vyrůst až ke 200 miliardám dolarů, vyplývá ze studie vypracované v minulém roce společností Morgan Stanley.

Generální ředitel Amazonu Jeff Bezos již v roce 2016 prohlásil, že na indickém trhu vidí velký potenciál. Společnost samotná pak rapidně rozšiřovala své podnikání v Indii, když uvedla svou službu Prime pro video a hudbu a zavedla každoroční výprodej „Prime Day“. Siddharth Shekhar Singh, profesor marketingu na Indian School of Business v Hajdarábádu, si myslí, že „Amazon hledá způsob, jak snížit náklady na souboj s konkurencí, aby se mohl soustředit na rozvoj svého podnikání. Rivalita (s Flipkart) firmu rozptyluje od investic v jiných oblastech“.

Walmart, na druhé straně, se v Indii pokouší otevřít kamenné prodejny již několik let. Jeho snahu však doposud kazila restriktivní pravidla pro zahraniční investice. Firma je tak na indickém trhu přítomna pouze v podobě 21 velkoobchodních distribučních center. Walmart má přehršel zkušeností s tradičním retailem, což by mohlo e-komerční Flipkart vhodně doplnit, říká Sandy Shen, ředitelka výzkumu poradenské společnosti Gartner. Americký retailer hledá způsob, jak se uchytit na „strategickém trhu pro jeho celosvětovou přítomnost,“ dodává Shen.

Flipkart by údajně v současné době dal přednost spojení s Walmartem, který, na rozdíl od Amazonu, není přímým konkurentem. Klíčovou oblastí pro potenciální spolupráci je služba doručování potravin, na kterou Amazon již dostal licenci od indické vlády minulý rok. „Flipkart bude také těžit z přenesení částí svého online podnikání offline,“ napsali analytici BMI Research ve své zprávě.

Podle Singha by Walmart sice dodal Flipkartu dodal potřebnou munici pro souboj s Amazonem, dohoda mezi oběma online retailovými společnostmi by ale předešla miliardám dolarů vyplýtvaných na boj o podíl na trhu. „Tržní strategie Amazonu i Flipkartu by pravděpodobně umožnily přežít pouze jednomu velkému hráči,“ myslí si Singh. „Aktuální situace není zdravá ani pro jednu společnost a jejich krvácení (v případě dohody s Walmartem) bude pokračovat“.



Zdroj: CNNMoney, QZ.com