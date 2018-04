Přístav střední Evropa jako investiční NE Rusku?

Ruské a turecké dluhopisy ztratily uprostřed obchodních přestřelek mezi Washingtonem a Pekingem a nových protiruských sankcí na přitažlivosti. Kam ale investoři orientující se na rozvíjejích se trhy odešli? “Zeměmi zaslíbenými” se mohla stát východní Evropa – a to i s jejími politiky, kteří ducha minimálně politického liberalismu zas tak útlocitně nectí, píše Bloomberg.

Naznačují to data této agentury za duben, ve kterém polské či maďarské dluhopisy přebíjejí dluh dalších zemí v regionu. Pokud budeme sledovat období od konce dubna, narostly ruské i turecké výnosy o zhruba 50 bodů, naopak výnosy desetiletého polského dluhopisu o nejméně 30 bazických bodů poklesly. Minulý týden se dostaly dokonce pod 3 procenta, což se stalo poprvé od roku 2016. Maďarsko prodalo minulý týden v konkurenční části aukce nejvíce bodů od roku 2014. Maďarský dluh v zahraničním držení poskočil minulý týden na nejvyšší hodnoty od roku 2016.

“Pravděpodobně dochází k rotaci aktiv ve prospěch střední a východní Evropy, a to především pokud tu není další nečekaně jestřábí vyrok z Evropské centrální banky,” tvrdí podle Bloombergu správkyně dluhu v největším evropském správci aktiv, společnosti Amundi Esther Lawová.

Odkud se nižší výnosy u evropského dluhu berou? Oporou může být tlumený růst spotřebitelských cen, který napomáhá posunout možnost utaženější měnové politiky na pozdější dobu. Na ústupu je možná i politické riziko, a to ve značné části východní Evropy. Maďarský premiér Viktor Orbán si zajistil vítězství v dubnových parlementních volbách se slibem opatrné fiskální politiky a politické kontinuity. O víkendu ale více než 100.000 lidí demonstrovalo v Budapešti proti údajně nespravedlivému volebnímu zákonu. Díky němu získal podle organizátorů demonstrace Orbán neoprávněnou výhodu a mohl opět zvítězit. Nový polský premiér Mateusz Morawiecki chce vyřešit spor s Evropskou komisí kvůli reformě polské justice, kvůli které hrozí Varšavě ztráta hlasovacích práv v EU. Ratingová agentura S&P mezitím v pátek vylepšila výhled úvěrového ratingu Polska na pozitivní a potvrdila známku na BBB+/A-2.

“Rozhodně tu bude prvek obchodování na bázi bezpečných přístavů, který budeme pravděpodobně pozorovat jak v jádrových zemích CEE , tak v části Latinské Ameriky,” uvedl podle Bloombergu Simon Quijano-Evans ze společnosti Legal & General Investment Management.

Oproti tomu ruský dluh zažil nejhorší týden za více než rok. Investoři měli strach, že dosud vůbec nejtvrdší americké sankce proti Rusku by mohly uškodit i jejich majetku, a zbavovali se tak svých dlouhých pozic. Spojené státy uvalily nové restrikce na ruské jednotlivce i firmy 6. dubna. Investorům zakázaly mimo jiné držet cenné papíry natolik významných ruských firem, jako je producent hliníku Rusal. Takzvanou „jadernou“ variantu, totiž zaměřit se i na ruské státní dluhopisy, ale ministerstvo financí USA nedoporučilo. Pro americké investory by to prý bylo moc škodlivé.



Podle dat Bloombergu jsou třemi největšími držiteli rublového dluhu největší americký správce aktiv BlackRock Inc., společnost Stone Harbor Investment Partners a největší americká banka JPMorgan Chase & Co. Celkové investice dosahují zhruba 4,9 miliardy dolarů.

Rusové si tak ke svému několik let starému záměru propojit svůj trh s těmi zahraničními nyní možná gratulují. „Možná, že kdyby naše trhy byly izolovanější, pravděpodobnost sankcí na vládní dluh by byla vyšší,“ tvrdí podle Bloombergu šéf sekce dluhové ruského ministerstva financí Konstantin Vyškovskij.

Zdroje: BBG, RTRS