Makroekonomické události tohoto týdne (16. - 20. 4. 2018)

Autor: Bc. Martin Pohl

Ani tento týden není z pohledu makroekonomie výjimkou a přináší nám mnoho nových makroekonomických statistik a událostí. Dozvíme se například vývoj spotřebitelské důvěry v USA i Evropě, hodnoty maloobchodních prodejů a i spoustu indexů, které ovlivňují ekonomickou aktivitu a tento týden dojde, mimo jiné, k setkání ministrů financí Evropské unie nebo konference Mezinárodního měnového fondu.

Pondělí 16. 4. 2018

První den nového týdne můžeme přivítat statistikou maloobchodních prodejů (mimo automobilů) v USA za měsíc březen, kdy se očekává stejná hodnota 0,2 % jako v období o měsíc dříve. Tento ukazatel složí jako indikátor ovlivňující spotřebitelskou důvěru a pro ekonomiku je důležité, aby se dlouhodobě nedostal do záporných hodnot. Dalším americkým indexem tohoto dne je taktéž statistika maloobchodních prodejů, tentokrát však i s prodejem aut a na základě ní můžeme predikovat rostoucí ekonomickou aktivitu, jelikož tento ukazatel patrně vzroste na 0,4 % z předchozích -0,1 %. Z předchozích dvou indexů lze usoudit, že aktuální nárůst americké ekonomické aktivity je, z velké části, způsobem automobilovým průmyslem.

Úterý 17. 4. 2018

Tento den zveřejní Čína hodnoty svého čtvrtletního HDP, u kterého očekáváme meziroční pokles o 0,1 procentního bodu, avšak stále velmi vysokých 6,7 %. V Evropě se v úterý dozvíme například roční změnu čtvrtletních průměrných příjmů ve Velké Británii. Pravděpodobně dojde k nárůstu o dvě desetiny procenta u příjmů včetně i bez zahrnutých prémií (2,8 % bez prémií a 3,0 % se zahrnutými prémiemi). Jako další index Velké Británie, který se dozvíme v úterý, je čtvrtletní ILO míra nezaměstnanosti, což je počet nezaměstnaných vydělený celkovou pracovní silou. Tato míra nezaměstnanosti je očekávána na hodnotě 4,3 %, což není ani nárůst a ani pokles oproti hodnotě předchozího čtvrtletí, dlouhodobě však tato míra nezaměstnanosti už od roku 2014 pravidelně klesá. Dále se dozvíme hodnoty spotřebitelských cen v Itálii, u kterého se však očekávají stejné hodnoty u všech sledovaných verzí tohoto indexu (roční, měsíční i normované EU). V USA je tento den důležitá hodnota nových stavebních povolení za měsíc březen, která taktéž odráží velikost ekonomické aktivity. Predikuje se nárůst této hodnoty o 2 tisíce povolení na 1, 323 milionů. I toto úterý se dozvíme pravidelnou aktualizaci ohledně amerických týdenních zásob ropy.

Středa 18. 4. 2018

Středa bude významným dnem pro všechny, kteří sledují vývoj makroekonomických ukazatelů ve Velké Británii. Dozvíme se aktuální hodnoty u měsíčních i ročních změn maloobchodního indexu cen (očekáváme mírné zhoršení oproti minulým hodnotám), indexu výrobních cen u výstupů i vstupů, jádrový index výrobních cen u výstupů i vstupů, indexu spotřebitelských cen i jádrového indexu spotřebitelských cen. Index spotřebitelských cen se dozvíme i pro eurozónu a pro Českou republiku je na tento den naplánováno zveřejnění indexu cen výrobců. V USA v polovině týdne vydá organizace Mortgage Bankers Association statistiku ohledně počtu žádostí o hypoteční úvěry. Americký FED tento den publikuje své zprávy o stavu americké ekonomiky a svou zprávu přednese i guvernér federální rezervní banky New Yorku William Dudley.

Čtvrtek 19. 4. 2018

Ve čtvrtek se uspořádá setkání EcoFin, což je označení pro The Economic and Financial Affairs Council, tedy rady pro ekonomické a finanční záležitosti Evropské unie. Jedná se o setkání 27 ministrů financí z členských zemí Evropské unie a na tomto jednání se pravidelně projednávají otázky koordinace fiskálních politik, rozpočtových opatření, veřejných financí, finančních trhů nebo kapitálových transferů. Toto setkání velký potenciál ovlivnit makroekonomické dění nejen v rámci Evropské unie. Dozvíme se i hodnoty maloobchodního prodeje Velké Británie, u kterých se čeká menší pokles oproti hodnotám minulým (měsíčním i ročním), avšak stále se jedná o hodnoty hladné (0,2 % měsíční a 1,1 % roční). V USA pravděpodobně tento den dojde ke zveřejnění statistik o vývoji nezaměstnanosti, kdy se sníží celkové hodnoty navazujících žádostí o podpory v nezaměstnanosti, avšak se zároveň pravděpodobně zvýší hodnota nově registrovaných žadatelů o tyto podpory v nezaměstnanosti.

Pátek 20. 4. 2018

Na pátek je naplánováno setkání zástupců Mezinárodního měnového fondu, které může ovlivnit ekonomiku v celosvětovém měřítku. Německo představí své indexy výrobních cen a svůj projev přednese guvernér Německé národní banky, mnoho makroekonomických ukazatelů se dozvíme pro Kanadu (maloobchodní prodeje nebo například index spotřebitelských cen) a eurozóna si pro nás nachystá předběžné hodnoty spotřebitelské důvěry, u kterých se odhaduje mírný pokles o jednu desetinu procentního bodu na hodnotu nula.

Člen Rady guvernérů americké centrální banky bude od úterní seance svědčit před americkou ekonomickou a bankovní komisí v Senátu ohledně regulace finančního sektoru (Semiannual Supervision and Regulation Testimony). Ve středu na něj naváže členka Lael Brainardová ohledně regulatorních reforem v USA.