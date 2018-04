Informace o šestém slosování Účtenkovky

Šesté slosování Účtenkovky přineslo rekord v počtu zaregistrovaných účtenek a účtenek zařazených do slosování. Do šestého kola zaregistrovalo 420 979 aktivních hráčů celkem 18,4 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 15 871 430. Následující tabulka porovnává data s předchozími dvěma slosováními.

leden únor březen Souhrnné statistiky Počet aktivních hráčů (*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) 425 765 422 793 420 979 Počet všech zaregistrovaných účtenek 15 933 923 15 542 430 18 394 994 Počet účtenek ve slosování 13 792 381 13 620 304 15 871 430 Průměrný počet zaregistrovaných účtenek za jeden den 370 556 388 561 427 791 Průměrný počet účtenek ve slosování za jeden den 320 596 340 508 369 103 Nejvyšší počet účtenek zařazených jedním hráčem 3 201 2 426 3 526 Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg./akt.hr.) 37,42 36,76 43,70

Zájem o Účtenkovku projevili opět hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). V tomto kole se do Účtenkovky nově zaregistrovalo 25 761 hráčů. Nejpočetnější skupinu tvořili soutěžící ve věkovém rozmezí 30 - 50 let. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení nových soutěžících.

Věkové rozložení Procentní vyjádření NOVí hráči dle věkových skupin - březen 18-30 24,97% 30-50 47,25 % 50-70 23,69% 70+ 4,10%

Počet nově registrovaných hráčů - březen ( % ) 18-30 30-50 50-70 70+ Počet hráčů 24,97 47,25 23,69 4,1

I šesté slosování ukázalo, že soutěžící mnohem častěji registrují účtenky prostřednictvím webového formuláře (76,75%) než pomocí mobilní aplikace. Z nově registrovaných hráčů si téměř 70% založilo hráčský účet, který usnadňuje registraci účtenek do slosování a přehledně informuje o stavu účtenek a výhrách.