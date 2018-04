PX do zeleného posílá ČEZ, který vysílá signály překoupenosti

Praha dnes po ranním zakolísání otočila a aktuálně si připisuje 0,3 %. Výraznějším tahounem indexu PX je v průběhu dnešního dne akcie společnosti ČEZ, která si připisuje 2,1 % při absenci kurzotvorných zpráv a při trojnásobném objemu obchodů. Tímto prudkým nárůstem se výrazně vzdálil od svého padesátidenního klouzavého průměru na úrovni kolem 512 CZK. Technicky se nachází v pásmu překoupenosti s RSI na 76,98.



V Německu se dnes píše opačná písnička než v Praze, a po úvodním nárůstu se index DAX zlomil do červených čísel. Nejvíce dnes ztrácí společnost ProSiebenSat, která odepisuje téměř 1,5 %, a to i přesto, že dnes nevyšla žádná kurzotvorná zpráva. Dokonce dnes byly odhaleny čtyři nové analytické zprávy, které všechny potvrzují veskrze pozitivní výhled s cílovou cenou o 4,5 – 8,5 EUR nad aktuální tržní cenou.



Ve výsledkové sezóně dnes pokračuje Bank of America, která překvapila lehce pozitivně na úrovni zisku, ale naopak drobně negativní překvapení přišlo ve výnosech. V předobchodní fázi zatím připisuje 1 %, ale naznačuje, že obchodování na tomto titulu bude dnes poměrně volatilní.