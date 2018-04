První výročí konce kurzového závazku - vítězové a poražení

Nedávno jsme si připomněli výročí konce kursového závazku. Na tento okamžik se čekalo dlouho, konkrétně tři roky a pět měsíců. Už v průběhu roku 2016 se nad závazkem ale stahovala mračna, když se bankovní rada ČNB nevídaně pevně držela slibu, že intervence proti koruně opustí někdy v průběhu roku 2017.

Rok od ukončení závazku není ještě dostatečně dlouhá doba na zhodnocení všech dopadů. Zatímco už víme, jak koruna reagovala na konec kursového závazku nebo můžeme už odhadovat, jak slabá koruna podpořila český export a povzbudila růst ekonomiky a tvorbu pracovních míst, stále ještě nedohlídneme, jaké důsledky bude mít tento „měnový experiment“ na strukturu ekonomiky a na účinnost měnové politiky v budoucnu.

Oslabení měny v malé, exportně orientované ekonomice, jako je Česko, na dobu několika let mělo vliv na strukturu ekonomiky – podpořilo vývozce, ale poškodilo dovozce. Zpočátku, kdy mzdové náklady nerostly tak rychle, nahrávalo expanzi pracovně náročné výroby. V roce 2013, 2014, ale i 2015 bylo na českém trhu práce ještě dostatek levné pracovní síly, která byla snadno dostupná, dostupnější než investice dovážené při oslabeném kursu koruny za vyšší ceny.

Kursový závazek má své vítěze i poražené i na finančním trhu. Samozřejmě že finanční hráči využili příležitosti. Na konci roku 2016, když už bylo zřejmé, že se blíží konec kursového závazku, zájem spekulantů o korunu ještě zesílil. Výsledkem byl nárůst devizových rezerv na cca 70 % HDP. Mohutný nárůst devizových rezerv před koncem závazku lze považovat za nevyhnutelné zlo otevřené komunikace ČNB s trhem. Mohli jsme mít menší devizové rezervy, zato méně stabilní kurs koruny v průběhu, a hlavně po ukončení kursového závazku. Kdyby ČNB nezveřejňovala své představy o konci závazku, tolik spekulantů by se do hry s korunou nepřidalo. V nevýhodě by byly ale firmy a domácnosti, které by čelily velké nejistotě, co se bude s korunou dít v dalších měsících. Poraženým v této hře je ale ČNB, která nyní musí spravovat obří objem devizových rezerv a vysvětlovat, jak že to bude s těmi ztrátami v řádech stovek miliard korun ročně. Zatímco americká centrální banka už postupně smršťuje svou bilanci a brzy se k ní připojí i ECB, ČNB se dědictví z kursového závazku jen tak nezbaví. Jedině, že by začala prodávat své devizové rezervy – jinými slovy vstoupit na devizový trh a kupovat korunu. To by ale vedlo k jejímu posílení.







Autor: František Táborský, analytik, 234 405 685





Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.