Velmi jednoduchý investiční návod pro milovníky konspiračních teorií

Známý investor Barry Ritholtz ve svém novém příspěvku na stránkách Bloombergu nabízí velmi jednoduchý investiční návod pro ty, kteří mají rádi různé konspirační teorie. Návod konkrétně zní: Vy neinvestujte. „Hodně píšu o tom, že by lidé neměli míchat své emoce s tím, co dělají se svým kapitálem. Neustále opakuji, že nejdůležitější je umět eliminovat informační šum, mít své emoce pod kontrolou, sledovat své náklady, chápat, co kupuji a proč to kupuji,“ vysvětluje svou radu Ritholtz.



Nedávno investor podle svých slov narazil na exemplární příklad pravého opaku toho, co radí svým klientům a čtenářům: Víru v to, že investoři jsou neustále oškubáváni úzkou skupinou profesionálů. Dříve byli za tuto skupinu považování zejména tvůrci trhu, pak to byli ti, kteří používali vysokofrekvenční obchody, nyní to jsou „kryptotradeři“. „Samozřejmě, že u každého obchodu jsou dvě protistrany. Je ovšem neuvěřitelné, že v dnešní době stále někdo věří, že za obchody se běžně skrývá nějaká konspirace, nebo že za každou politickou dohodou je nějaká špinavost,“ píše Ritholtz.





Podle investora patří mezi nejrozšířenější konspirační teorie přesvědčení, že existuje jakási skrytá skupina lidí, která ve skutečnosti rozhoduje o chování vlády a politiků bez ohledu na to, co chce společnost a její volení zástupci. K tomu můžeme přidat teorii, která říká, že existuje skupina médií a finančních hráčů, kteří zase ovládají Wall Street a vydělávají zejména na krátkých obchodech, i když zároveň se jim nějak daří bránit tomu, aby trh neustále oslaboval.Bez ohledu na jejich nesmyslnost jsou konspirační teorie stále velkým lákadlem. Někteří lidé jsou díky nim schopni „vysvětlit“ věci, které se zdají být nevysvětlitelné. „Jen málokdo je ochoten přiznat svou ignoranci, o nízké inteligenci nemluvě. Takže stačí vytvořit nějakou konspirační teorii, která bude budit dojem., že vysvětluje něco, co nejde podle našich představ,“ píše Ritholtz a dodává, že poptávka po jednoduchých vysvětleních je zřejmě naší přirozeností. A i když se někdy ukáže, že k nějaké konspiraci skutečně došlo, ve skutečnosti nám taková událost hlavně ukazuje, jak výjimečný jev to je.Jak bylo naznačeno v úvodu, pokud má někdo v oblibě konspirační teorie, není to právě nejlepší základ pro investování . Podle Ritholtze jde totiž o známku „intelektuální lenosti, neochoty přiznat si chyby a odmítání zodpovědnosti za vlastní činy“. Jak jednou poznamenal známý venture capital investor Morgan Housel: „Mnohem více si ceníme toho, co nám potvrzuje náš názor, než objektivních informací.“ A Ritholtz dodává: „Investoři by měli svou mentální energii směřovat tam, kde bude využita nejlépe. Tedy ne směrem ke konspiračním teoriím.“