Rozbřesk: Poslední čísla z eurozóny ubírají z optimismu

Poslední čísla z eurozóny jakoby úplně nezapadala do našeho optimistického výhledu pro tento rok. Zvlášť únorový výsledek průmyslu po slabém lednu přinesl překvapivě další pokles produkce - již třetí v řadě, a meziroční dynamika průmyslu tak postupně klesla z okolí 5 % pod 3 %. Není sice důvod bít na poplach, naše odhady pro první kvartál ale asi budeme muset přepsat lehce dolů a není vyloučené, že za celý rok tak růst nakonec nepřekoná 2,5 %.



Na základním příběhu se ale nic nemění. Růst bude letos opět díky zlepšující se situaci na trhu práce na poměry eurozóny velice silný - bude se jednat již o pátý rok v řadě, kdy se růst eurozóny bude blížit nebo překoná 2 %. Po celou tuto dobu “nadprůměrného” růstu ECB poněkud paradoxně dál a dál uvolňuje měnové podmínky.





Z příznivé situace těží i Česko, které v posledních čtyřech letech eurozónu v růstu navíc výrazně překonává. Za poslední čtyři roky se HDP v Česku zvýšil přibližně o 15 %, zatímco v eurozóně o necelých 9 %. Paradoxní je, že když porovnáme změnu za posledních devět let (s předkrizovým rokem 2008) nejsou celkové přírůstky HDP o moc vyšší (16 % a 9,3 %). Z pohledu Česka je pak vždy otázkou “do pranice”, zda si na rychlý růst ekonomik dokáží sáhnout i domácnosti. Podle hrubých čísel se zdá, že v zásadě ano…, dynamika čistého disponibilního důchodu domácností na hlavu za růstem HDP v poslední dekádě nijak výrazně nezaostala. Na druhou stranu je pravda, že čisté příjmy nerostou vždy a všem stejně…, jak ukazuje mapa níže, v posledních devíti letech relativně nejrychleji bohatli lidé ve středočeském, jihomoravském a libereckém kraji.





TRHY Česká koruna se zastavila v těsné blízkosti 25,30 EUR/CZK . Pokles domácí míry nezaměstnanosti a slabá březnová inflace jako by vydaly koruně dva protichůdné signály. Zdá se nicméně, že ji v nejbližším týdnu může hrát do karet pokračující zklidňování napětí na globálních trzích v souvislosti s rozjezdem výsledkové sezóny v USA. Očekáváme proto v tomto týdnu pokus o “opatrné” zisky.Zahraniční forex Kurz eurodolaru sedí téměř nehnutě v blízkosti úrovně 1,235, ignorujíce dění okolo Sýrie. Naopak ruský rubl se dostal opět pod tlak, když trh se zjevně obává oznámení další sady sankcí proti Rusku ze strany USA (přičemž z ruské strany se čekají odvetná opatření).Trh však budou jistě odpoledne zajímat americké maloobchodní tržby v USA, které by již v sobě měly zahrnovat efekt nižších daní.Důležitá zpráva pro čínský jüan o celkovém mezinárodním obchodu přišla ze strany amerického ministerstva financí, které ve své pravidelné hodnotící zprávě odmítlo Čínu označit za měnového manipulátora. Cena ropy Brent zahajuje týdenní obchodování pod hranicí 72 USD /barel, přičemž lehké ztráty reflektují především víkendové dění v Sýrii. Spojené státy, Francie a Velká Británie provedly v sobotu koordinované raketové údery na syrské chemické laboratoře a sklady, jakožto odpověď na údajný chemický útok ve městě Dúma. Z pohledu trhu se však útok jeví jako jednorázový, bez ambic zúčastněných zemí situaci dále eskalovat, což by mohlo geopolitickou prémii v cenách ropy postupně snižovat.K tlaku na pokles cen přispěla rovněž nejnovější data agentury Baker Hughes , která oznámila, že američtí těžaři přidali v posledním týdnu celkem 7 nových aktivních vrtných souprav, čímž se dostali již na 815, nejvíce od března 2015. Právě americká čísla budou – spolu s vývojem na Blízkém východě – tím nejzajímavějším, co tento týden ropný trh nabídne. Tradiční čísla o zásobách tak přijdou na řadu v úterý (API) a ve středu (EIA), aktivita amerických producentů pak v pátek.Hlavní americké trhy v pátek zavřely v mírné ztrátě. Index Dow Jones odevzdal 0,50 %. Obdobně zavřel také index S&P 500 , který odevzdal 0,29 % a ve ztrátě skončil také technologický index Nasdaq . Ten se propadl do ztráty 0,47 %.