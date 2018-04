Fed a „tajné“ zvýšení sazeb, za které tak úplně nemůže

První letošní kolo navyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému proběhlo již v březnu. Podle stávající prognózy americké centrální banky nás pak ve zbytku roku čekají ještě další dvě. Zaměříme-li se však na dosavadní vývoj mezibankovní sazby Libor, zjistíme, že na americkém trhu dochází k utahování měnových podmínek, jako kdyby Fed provedl ještě jedno dodatečné navýšení svých sazeb o 25 bazických bodů.

Finanční podmínky amerických trhů jsou ve srovnání s minulým rokem o poznání přísnější. Děje se tak nejen vinou zvyšování sazeb centrální banky, ale i intenzivním posunem klíčové mezibankovní sazby Libor, od které se odvíjí mnohé sazby, ať už jsou to ty hypoteční či u kreditních karet nebo studentských půjček.

Sazba Libor je ovlivněna různými fundamenty, přičemž tím klíčovým je sazba Fedu odpovídající krátkodobé overnight sazbě. Pravdou však je, že sazby u výše zmiňovaných produktů se neodvíjí od takto krátkého tenoru, ale spíše od delších, například tříměsíčních. A právě tomu odpovídá tříměsíční dolarová sazba Libor, která se v posledních měsících posunula až nad hranici 2,35 %.

K tomu, jak tento hlavní americký benchmark ovlivňuje utahování měnových podmínek, nám poslouží jeho srovnání se sazbou OIS (overnight indexed swap), která v podstatě reflektuje vývoj sazeb Fedu. Jejich dlouhodobý průměrný spread dosahuje zhruba 0,15 %, od konce roku 2017 jsme však svědky jeho rozšíření na více než 0,5 %. A právě rozdíl cca 0,35 procentních bodů, jak upozorňuje například banka ING, odpovídá situaci, jako kdyby Fed zvýšil své sazby o dodatečných 25 bazických bodů nad rámec březnového navýšení. Trh si tak „přirozeně“ přidal ještě jeden úrokový hike, aniž by ho však centrální banka sama provedla.

Z tohoto vývoje tak vyplývá, že k utahování měnových podmínek dochází v USA nad rámec toho, jak Fed navyšuje sazby, a to především díky široké expozici sazby Libor.

A proč Libor natolik vzrostl? Svou trochou k tomu přispívá proces úrokové normalizace Fedu plus očekávání ohledně trajektorie jeho sazeb. Vedle toho pak silně působí politika amerického ministerstva financí, které se v návaznosti na daňovou reformu a naplánované zvyšování vládních výdajů rozhodlo zaplavit trh státními dluhopisy, což přispívá k růstu jejich výnosů, a tedy i Liboru.

V souvislosti s daňovou reformou pak souvisí i postupná repatriace zahraničních zisků amerických firem. S tím, jak se zdroje, byť zatím velmi pomalu, navrací do USA, nabídka dolarů na zahraničních trzích postupně klesá, což žene sazbu Libor nahoru. Některé banky jsou pak nuceny dolary získávat například prostřednictvím emise dolarových korporátních dluhopisů, jejichž výnosy s rostoucí nabídkou rovněž rostou – i to pak částečně vstupuje do sazby Libor.

Zaměřeno na dolar

Co se týče dopadů na dolar, spíše než vývoj sazby Libor se na jeho kurzu – zatím jen velmi mírně – projevil sobotní letecký a raketový zásah USA, Velké Británie a Francie v Sýrii. O něco menší dopad jsme pak pozorovali během minulého týdne po uklidnění kolem obchodní roztržky mezi USA a Čínou. Pozitivem byla i informace, že Donald Trump pověřil své ekonomické poradce přezkoumáním možností opětovného vstupu USA do Transpacifické dohody – k tomu by však, jak Trump již dříve naznačil, bylo potřeba vyjednat mnohem lepší podmínky, než tomu bylo za doby prezidenta Obamy.

Závěr týdne byl na zahraniční data poměrně chudý. Začátek toho nového nebude jiný – dnes se dočkáme pouze amerického maloobchodu za březen. Aktuálně se dolar obchoduje na 1,233 EURUSD. Během dnešního dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,227-1,238 EURUSD.*

Koruna (stále) vyčkává

Koruna se v závěru minulého týdne dostala k hranici 25,30 za euro. Domácí měně však prozatím stále chybí dostatečně silný fundament, který by jí dopomohl k výrazněji silnějším hodnotám.

A jak se zdá, v tomto týdnu, alespoň dle kalendáře, se toho dít moc nebude. Ve středu se dočkáme pouze zveřejnění indexu cen výrobců a indexu importních a exportních cen, což budou jediná data. V pozadí toho všeho pak bude probíhat dividendová sezóna jakožto fundament, jehož potenciál by korunu mohl o něco oslabit.

Dnes ráno se koruna obchoduje na 25,29 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,30 až 25,32 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,53 až 20,63 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.