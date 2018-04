Přesvědčili jsme Trumpa, aby USA zůstaly v Sýrii, chlubí se Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron se v nedělním rozhovoru pochlubil, že to byla Francie, kdo přesvědčil amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nestahoval vojáky ze Sýrie. Tam působí americké speciální síly, které pomáhaly spojencům bojovat s Islámským státem.

V rozhovoru pro televizi BFM a další francouzská média bránil Macron rozhodnutí v odvetě za chemický útok zaútočit na cíle syrské armády. Francie, Velká Británie a Spojené státy vypálily v noci na sobotu 105 řízených střel na laboratoře a sklady využívané k výrobě chemických zbraní.

"Před 10 dny prezident Trump říkal, že by se Spojené státy měly stáhnout ze Sýrie. Přesvědčili jsme ho, že je nezbytné, aby tam zůstaly," prozradil Macron. "Přesvědčili jsme ho, že je potřeba, aby tam zůstaly dlouhodobě," dodal. V Sýrii by mělo operovat zhruba 2 000 amerických vojáků.

Podle Macrona měl ale Trump původně v hlavě mnohem rozsáhlejší úder coby odvetu za použití chemických zbraní, než jaký západní spojenci nakonec provedli. "Potom, co se nechal trochu unést na twitteru, jsme ho také přesvědčili, že musíme omezit náš útok na místa spojená s chemickými zbraněmi," tvrdí Macron.

Podle něj byly útoky nutné, aby vrátily mezinárodnímu společenství alespoň nějakou kredibilitu. Už v minulosti totiž Američané a jejich spojenci hrozili, že chemické útoky nebudou tolerovat. Pokud by to nyní Asadovi prošlo, byla by to velká rána pro jejich pověst a důvěryhodnost.

Macron prohlásil, že chce zahájit dialog se všemi stranami zainteresovanými v Sýrii, včetně Ruska, které Asada podporuje. Příští měsíc by se měl Macron do Ruska vypravit. Rusko podle francouzského prezidenta brání mezinárodnímu společenství řešit nebezpečí zneužití chemických zbraní diplomatickou cestou.

Kritizované Turecko, které také v Sýrii zasahuje, ale proti Kurdům, se podle Macrona od Ruska liší právě v otázce chemických zbraní. "Turci použití chemických zbraní odsoudili," připomněl francouzský prezident.

Mise podle něj byla naprosto úspěšná. Francie, Británie a Spojené státy, tedy tři členové Rady bezpečnosti OSN, měli podle něj plné právo zásah provést.