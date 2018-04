Hladiny podzemních vod klesají. Některé obce jsou bez vody

Odborníci varují před nedostatkem vody. Jde o dlouhodobý problém. Kvůli slabým srážkám začínají klesat hladiny podzemní vody, hlavně v oblastech mezi Prahou a Brnem a v části Moravskoslezského kraje. Nejhorší situace je v obci Píšť na Opavsku. Vysychá tam hlubinný vrt a lidé jsou odkázaní na vodu v cisternách.

Obyvatelé dvoutisícové vesničky Pišť jsou na suchu. Bez cisteren by neměli co pít, neměli by z čeho vařit. Loni jim začal vysychat hlubinný vrt. Podle starosty Daniela Fichny spadla voda vloni o 6 metrů a za tři měsíce letošního roku o další 3 metry.

Vodu teď do vesnice z okolních obcí dovážejí dvě cisterny a vodu ukládají do podzemního vodojemu. Přesto je jí stále málo. Obec se proto musí napojit na centrální vodovod sousední obce.

Sucho ale začíná sužovat celou zemi. S obavami odborníci sledují zejména situaci na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje, ale také v západní části Moravskoslezského kraje.

"Nedošlo opět k dosycení té povrchové vrstvy a ani vrstev hlubších. Tak hrozí, že nám ta voda v hlubších vodách bude citelněji chybět," prozradil TV Nova bioklimatolog Akademie věd Miroslav Trnka.

Voda není, protože neprší. Úbytek spodní vody na vlastní kůži v minulých letech pocítili už i na Krušnohorsku, tedy v místě, kde podobný problém zatím neznali.

Jak to se suchem v příštích měsících dopadne, to je teď podle odborníků věštění z koule. Rozhodne klíčové období - květen a červen, kolik toho naprší. Protože případný deficit srážek už léto těžko dožene.

Problémy s nedostatkem vody mají podle ministerstva životního prostředí stovky obcí a tedy několik desítek tisíc lidí. Vláda se snaží postiženým oblastem pomáhat. Poskytuje například dotace na vyhloubení nových studní. Do budoucna také chystá stavbu několika přehrad, které by měly pro své okolí vodu zajistit.