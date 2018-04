Úder na Sýrii. Asad a jeho spojenci zuří. Co se bude dít dál?

Odvetný úder USA, Velké Británie a Francie proti syrským základnám a laboratořím, vyvolal vzteklou reakci syrského režimu a jeho spojenců. Desítky řízených střel zničily laboratoř a sklady chemických zbraní. Povede americký úder k další eskalaci konfliktu? Spojené státy, Velká Británie a Francie odpálily na cíle v Sýrii 105 řízených střel. Syrská vláda tento zásah onačila za "flagrantní porušení mezinárodního práva". Po rozhovoru se svými íránskými spojenci syrský prezident Bašár Asad zdůraznil, že jeho vláda je odhodlána "bojovat a rozdrtit teroristy na každém centimetru země". Za teroristy označuje Asad všechny skupiny, které proti němu bojují. Už před samotným úderem se mezi Spojenými státy a Ruskem rozhořela přestřelka, naštěstí zatím jen na sociálních sítích a v médiích. Ruský velvyslanec v Libanonu přislíbil, že Rusko zasáhne proti všem střelám, které by Američané na Sýrii vyslali. Americký prezident Donald Trump zase vyzval Rusko, aby se na americké rakety připravilo, protože přiletí. Američané ale nakonec zvolili velmi omezenou formu útoku - zaútočili na infrastrukturu potřebnou k výrobě chemických zbraní a údajné sklady chemických zbraní. Bez povšimnutí zůstal třeba vládnoucí syrský režim a cíle byly vybrány tak, aby byla minimalizována šance, že způsobí lidské ztráty Rusku a Íránu. Syřané podobný zásah očekávali, takže přemisťovali letadla na ruskou základnu v Sýrii, kde se podle některých zpráv měl ukrývat i syrský prezident Bašár Asad. Rusové útok označili za "akt agrese" a svolali mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém se snaží prosadit rezoluci odsuzující útok. Pohrozili také, že Syřanům předají moderní protiletadlové systémy S-300. Kvůli útoku zuří i další spojenec Bašára Asada, Írán. Nejvyšší vůdce Ajatolláh Chameneí označil útok za zločin. "Jasně dávám najevo, že prezident USA, prezident Francie a britská premiérka jsou zločinci," řekl Chameneí. "Ničím si tím nepomůžou, stejně jako v Iráku, Sýrii a Afghánistánu, kde v předchozích letech páchali stejné zločiny a nic z toho nezískali," dodal. Naopak američtí spojenci z NATO vyjádřili USA, Velké Británii a Francii podporu. Co bude dál? Nešlo o první americký útok proti silám syrského prezidenta. Stejně totiž Američané reagovali na chemický útok na Chán Šajchún před rokem. Jako odvetu vypálili 59 střel tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát. Stejně jako po letošním útoku následovala diplomatická přestřelka se spojenci Sýrie a pak situace utichla a znovu vyeskalovala až, když se objevily zprávy o chemickém útoku na město Dúmá. Tomu, že aktéři doufají v podobný vývoj, svědčí i to, že Rusové nepoužili své systémy protivzdušné obrany, které mají nainstalované kolem svých základen v Sýrii a také varování, které od Američanů těsně před útokem dostali. Proč tedy Američané a jejich spojenci k odvetnému útoku vůbec přistoupili? Po odvetě za chemický útok na Chán Šajchún totiž jasně deklarovali, že pokud Asad něco takového v budoucnu zopakuje, odveta přijde a bude mnohem rozsáhlejší. K reakci pak USA Trump zavázal svým tweetem. Pokud Americký prezident řekne, že americké rakety přiletí, tak v případě, že by nepřiletěly, by to byla ohromná rána pro jejich důvěryhodnost.

Něco podobného si zjevně myslí také bývalý český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. "Tomahawky udeřily v Sýrii: vlk se nažral a koza zůstala celá. Donaldu Trumpovi zřejmě generálové rozmluvili pouštět se do něčeho většího a Rusům se zase brnklo předem. Viděli jsme divadelní demonstraci síly bez valného smyslu a dlouhodobějšího plánu," napsal Zaorálek na twitter.

Dosavadní vývoj tak dává velkou naději, že by situace mohla po pár dnech opět deeskalovat. Situaci v Sýrii to ale nevyřeší. Sice se podařilo porazit Islámský stát, v zemi ale stále válčí několik stran. Mír v zemi, kterou už přes sedm let trápí občanská válka, je tak v nedohlednu.