Zisky bank jsou tu, a mohly by být obrovské

Daňové škrty, rostoucí sazby a duch robustnějšího hospodářského růstu. Tyto prvky by mohly zafungovat jako mimořádně silný katalyzátor ziskovosti amerických bank za uplynulé čtvrtletí. Vlaštovkou bude americká bankovní jednička JPMorgan.

Zisky firem z širšího amerického indexu S&P 500 by za letošní první čtvrtletí podle některých odhadů mohly stoupnout o 17 procent. Finanční sektor, který je druhým největším po technologiích (podle tržní kapitalizace), by na tom ale mohl být ještě lépe. Čeká se tu nárůst o 24 %. Analytické odhady pro ziskovost v tomto sektoru se během posledních měsíců vytrvale zvyšovaly. A to takovou měrou, že oproti tempu, které se čekalo začátkem roku (+10,7 %), jsou nyní více než dvojnásobné.

Analytická společnost CFRA přitom očekává, že v sektoru financí budou hrát prim právě banky – s očekávaným růstem zisků o 28,5 %.

Bankovní zisky „doopravdy pomohou dodat trhu stabilitu", uvedl podle webu CNBC JJ Kinahan, hlavní analytik trhů ve společnosti TD Ameritrade.

Investoři do bank si budou všímat hlavně toho, jak se do kvartálních čísel – především do čistých úrokových marží - promítlo prosincové zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou a proměny výnosové křivky, která je oproti čtvrtému čtvrtletí strmější.

Jako první jdou na řadu již zmíněná JPMorgan, Citigroup, PNC a Wells Fargo. Podle společnosti FactSet se od nich dnes dozvíme zisky na akcii ve výši 2,28 USD, 1,61 USD, 2,24 USD a 1,06 USD.

Otázkou pochopitelně je, kam by se sektor mohl ubírat dál.

Pokud šéf JPMorgan Jamie Dimon řekne, že s hrozícími americko-čínskými odvetnými cly na dovoz za desítky miliard dolarů nemá problém, bude to zásadní, podotýká Kinahan.

Zdroje: CNBC, BBG