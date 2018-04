ArcelorMittal chce prodat továrny v Ostravě, v Makedonii i v Lucembursku

Skupina ArcelorMittal chce prodat balík továren jako kompenzaci v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva. Mezi těmi, kterých se chce zbavit, jsou kromě podniků v Ostravě, rumunském Galati a italském Piombinu také makedonský ArcelorMittal Skopje, lucemburský ArcelorMittal Dudelange a provozy v belgickém Lutychu. ArcelorMittal to dnes oznámil v tiskové zprávě.



V Lutychu se jedná o žárové zinkovny číslo 4 a 5 ve Flemalle a mořírnu, válcovnu za studena a linku na výrobu pocínovaných plechů pro ocelové obaly v Tilleur.





Mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková uvedla, že kompenzační balíček s prodejem několika evropských podniků je reakcí ArcelorMittallu na obavy Evropské komise, že by po akvizici továrny Ilva vzniklý tržní podíl mohl ohrozit hospodářskou soutěž v odvětví. Ilva je podle kapacity produkce největší ocelárna v Evropě Generální ředitel a předseda představenstva AMO Ašók Patil uvedl, že pokud by Evropská komise s prodejem AMO souhlasila, zůstala by huť plně v provozu, jen pod novým vlastníkem. Možný prodej kritizoval předseda odborů Josef Středula. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) zdůraznil, že případný prodej nesmí ohrozit zaměstnanost v kraji."Návrh prodeje podniků podléhá schválení Evropské komise. Komise nyní návrh posuzuje a řídí také komunikační a konzultační procesy s místními odborovými radami a evropskými radami zaměstnanců. Podmínkou prodeje uvedených podniků je dokončení akvizice společnosti Ilva skupinou ArcelorMittal ," uvedla Černá. Brusel má ve věci rozhodnout do 23. května a případ nyní nekomentuje. ArcelorMittal je největším producentem oceli na světě, na celosvětové produkci se podílí zhruba šesti procenty. Působí ve více než 60 zemích světa. Je předním dodavatelem ocelových výrobků automobilového průmyslu , stavebnictví, pro výrobu domácích spotřebičů či obalů. V loňském roce ArcelorMittal zvýšil provozní zisk i tržby. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) byl 8,4 miliardy dolarů (173 miliard korun ), tržby společnosti vzrostly na 69 miliard dolarů (1422 miliard korun ).Společnost ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi téměř 7000 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun . Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003.Podle odborníků z ocelářského oboru by ArcelorMittal neměl mít problém najít případného zájemce o koupi ostravského podniku, protože jde o fungující továrnu, která si vede velmi dobře. Na zachování provozu fabriky bude podle odborníků z ocelářství komise trvat nejspíš i proto, že v případě jejího zavření by se síla ArcelorMittalu na trhu ještě zvýšila.