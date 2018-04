S&P dala do revize rating Deutsche Bank (13.4.2018)

Ratingová agentura S&P dala do revize rating Deutsche Bank (A-) kvůli možnému snížení. Podle agentury mohou změny ve vedení společnosti signalizovat delší a nákladnější období restrukturalizace. Konečné rozhodnutí o případné změně ratingu by mělo padnout do května, kdy se očekává více informací k dalším plánům nového ředitele banky Christiana Sewinga.