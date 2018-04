CME. Dohoda o prodloužení termínu na prodej bulharských a slovinských TV. Poslední den pro CZ warranty

CME se s United Group dohodla na prodloužení termínu na prodej chorvatských a slovinských televizí. Tzv. Long Stop Date, tj. doba, do níž může jedna ze stran odstoupit od dohody, se prodlužuje do 30.6. 2018. Z našeho pohledu jde pouze o technickou úpravu vzhledem ke zdržení způsobenému chorvatských regulátorem. Nadále očekáváme dokončení divestice.

Dnes je poslední den, kdy lze registrovat akciové warranty CME držené v ČR k jejich konverzi do akcií. Warranty opravňují držitele ke koupi nových akcií CME za 1 USD/akcie. Termín CME pro uplatnění warrantů je do 2.5. 2018, avšak uplatnění v ČR probíhá hromadně v kolech a do dneška lze registrovat warranty pro poslední kolo.