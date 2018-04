Trump zvažuje vrátit USA k obchodní dohodě TPP. Na Twitteru přidal spoustu "ale"

Americký prezident Donald Trump požádal své obchodní poradce, aby prozkoumali možnost návratu Spojených států k dohodě o volném obchodu s názvem Transpacifické partnerství (TPP). Informovala o tom mluvčí Bílého domu Lindsay Waltersová. Trump nicméně upozornil, že USA se k dohodě připojí pouze v případě, že jim budou nabídnuty "výrazně lepší" podmínky než v minulosti.



K obchodní dohodě TPP v roce 2015 dospěly Spojené státy, Japonsko a dalších deset významných zemí kolem Tichého oceánu. Trump však v loňském roce krátce po nástupu do prezidentské funkce rozhodl, že USA dohodu opustí. Zbývající země se poté domluvily na nové podobě dohody bez účasti Washingtonu.



Trump již v průběhu své volební kampaně označil TPP za "katastrofu", letos však na Světovém ekonomickém fóru v Davosu signalizoval možnost návratu k této dohodě. Ve čtvrtek se Trump setkal s republikánskými senátory a sdělil jim, že pověřil amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera a ekonomického poradce Bílého domu Larryho Kudlowa obnovením rozhovorů ohledně účasti USA v dohodě.





Později nicméně Trump na svém twitterovém účtu uvedl, že by se zapojil do TPP pouze v případě, že podmínky dohody by byly výrazně lepší než ty, které byly nabídnuty jeho předchůdci Baracku Obamovi. "Máme již BILATERÁLNÍ dohody se šesti z 11 zemí v TPP a pracujeme na dohodě s největší z těchto zemí, s Japonskem," dodal.