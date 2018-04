OPEC: Přebytek zásob na ropném trhu by mohl brzy zmizet

Přebytek zásob ropy ve světě by mohl již brzy zmizet, přestože těžba ve Spojených státech se dál zvyšuje. Přispívá k tomu zdravá poptávka a snížení těžby ropy ze strany některých předních světových producentů. Ve své pravidelné zprávě to uvedla Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ropný kartel však současně zvýšil odhad těžby ropy u konkurentů, kteří využívají oživení cen ropy k dalšímu růstu produkce.



Zásoby ropy se v rozvinutém světě přestaly zvyšovat a v únoru klesly o 17,4 milionu barelů na 2,854 miliardy barelů. To je zhruba 43 milionů barelů nad pětiletým průměrem. Zásoby jsou nyní 207 milionů barelů pod úrovní z února 2017.



Za poslední rok, kdy OPEC spolu s Ruskem a některými dalšími zeměmi omezil těžbu, aby podpořil ceny ropy, se těžba ropy z břidlic v USA prudce zvyšuje. Kolaps těžby ve Venezuele a problémy v zemích jako je Libye a Angola, které jsou všechny členy kartelu, způsobují, že OPEC stále těží pod svým plánovaným limitem. Svět proto musí sahat do zásob, aby uspokojil rostoucí poptávku.





OPEC v nejbližší době očekává růst poptávky po benzinu a destilátech. Důvodem je zdravý výhled globálního ekonomického růstu na letošní rok, pozitivní údaje o prodeji aut za poslední měsíce nebo vyšší spotřeba v USA. Stabilitu na trhu také dále posílí pokračování dohody o omezení těžby mezi členy OPEC a dalšími zeměmi.OPEC uvedl, že těžba kartelu v březnu klesla proti únoru o 201.000 barelů na 31,96 milionu barelů denně, hlavně díky poklesu v Angole, Alžírsku, Venezuele, Saúdské Arábii a Libyi. OPEC očekává, že poptávka po jeho ropě v letošním roce dosáhne 32,6 milionu barelů denně, takže jeho těžba je nyní pod očekávanou poptávkou.Kartel v dnešní zprávě zvýšil odhad růstu letošní těžby konkurenčních zemí, které nejsou jeho členem, o dalších 80.000 barelů na 1,71 milionu barelů denně. Důvodem je hlavně vyšší růst těžby v prvním čtvrtletí v USA a v bývalých zemích Sovětského svazu, než se čekalo.OPEC, Rusko a několik dalších těžebních zemí, které nejsou členy kartelu, snížily od loňského ledna těžbu ropy . Dohoda je platná do konce letošního roku. OPEC na svém červnovém zasedání ve Vídni pak bude rozhodovat o dalších krocích. Saúdská Arábie, která je největším těžařem v rámci kartelu, by ráda prodloužila platnost dohody do roku 2019, uvedla agentura Reuters.