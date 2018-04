Trump mlží o Sýrii. S USA můžou udeřit i Britové a Francouzi

Západní mocnosti nadále zvažují vojenské údery jako odplatu za chemický útok v Dúmě, při kterém zemřelo nejméně 60 lidí. Ke Spojeným státům, které však začaly mlžit ohledně načasování operace, by se mohla přidat i Británie. Její ponorky prý už dostaly rozkaz přesunout se do míst, odkud by mohly raketami Sýrii zasáhnout. Jestli se připojí i Francie bude jasné během několika dní.

Trumpova ruská ruleta i cesta ke třetí světové válce. Tak o úvahách šéfa Bílého domu vyslat na syrské cíle - jako trest za údajný chemický útok - americké rakety, mluví zahraniční média. Spojené státy a jejich možní spojenci - Británie a Francie - jsou od dob studené války vůbec nejblíže přímému vojenskému střetu s Ruskem.

O postupu vůči ruskému spojenci, syrskému prezidentu Bašáru Asadovi, jehož jednotkám je chemický útok připisován, se ve Velké Británii mluvilo dnes na mimořádné schůzi kabinetu. Britské válečné ponorky už prý dostaly rozkaz přesunout se blíž k Sýrii.

"Používání chemických zbraní nemůže projít bez odezvy," prohlásila razantně britská premiérka Theresa Mayová.

Vojenskou operaci zvažuje i francouzský prezident Emmanuel Macron, který prý má důkazy, že v Sýrii šlo o chemický útok a že zabíjel chlór.

"Rozhodnutí přijmeme ve vybranou chvíli, kdy to budeme považovat za nejužitečnější a nejefektivnější," prozradil Macron.

Ve Středozemním moři už je v pohotovosti americký torpédoborec USS Donald Cook vybavený střelami s plochou dráhou letu. S úderem Trump ale zatím nepospíchá.

"Nikdy jsem neřekl, kdy útok na Sýrii zahájíme. Může to být velmi brzo, nebo vůbec ne tak brzo," mírnil svůj čtvrteční tweet o "krásných raketách, které přiletí" americký prezident.

Moskva i Damašek použití chemických zbraní v zemi popírají. Rusko varovalo, že v případě útoku sestřelí všechny americké rakety - a zničí i odpalovací zařízení. Na hrozbu amerického útoku reagovala i syrská armáda. Letectvo poslalo část letadel na základnu, kterou v Sýrii užívají Rusové.