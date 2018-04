Elektromobily mohou vést k nečekané energetické revoluci

Nové technologie mohou ze silnic vytlačit vozy se spalovacími motory a nahradit je elektromobily, ale podle Stephena Stapzynskiho z Bloombergu půjdou změny ještě dále. Baterie elektromobilů totiž mohou fungovat jako zdroj energie pro naše domovy.

„Když se Damien Maguire odstěhoval z Dublinu na venkov, trápily ho neustálé výpadky dodávek elektrického proudu. Nakonec našel řešení a tím byly baterie jeho elektromobilu,“ píše Bloomberg. Sestrojil totiž zařízení, díky kterému je schopen čerpat energii z tohoto zdroje po dobu, kdy je auto zaparkováno v garáži. Navíc je schopen propojit baterie se solárními panely.

Podobná myšlenka už samozřejmě napadla i velké společnosti a hovoří se tak o systémech „vehicle-to-grid“, které propojují elektromobily se sítěmi. V budoucnu by podle některých teorií mohlo dojít k tomu, že miliony řidičů budou nabízet elektrickou energii na trhu v době, kdy je po ní nejvyšší poptávka, a naopak dobíjet své vozy v době, kdy ceny leží nejníže.

Pokud by takový systém skutečně fungoval, došlo by možná i k velkému zlevnění obnovitelných energií a větší efektivitě jejich využití. Právě skladovací kapacity jsou totiž jednou z hlavních podmínek zvýšení efektivity využívání sluneční a větrné energie. A elektromobily by tyto kapacity mohly poskytnout. Bloomberg New Energy Finance odhaduje, že dnes tyto vozy tvoří jen asi jedno procento celkového počtu aut na světě, ale v roce 2040 už by to mohla být více než polovina.

Dnes se často velká část elektrické energie generované větrnými a solárními elektrárnami nevyužije, protože po ní prostě není poptávka. Jižní Austrálie tento problém řeší investicí ve výši 80 – 90 milionů dolarů, za které buduje největší lithiovou baterii na světě. Ta je složena ze stejných jednotek, které jsou používány ve vozech Tesla. V principu tak nejde o nic jiného než o baterie, které budou instalovány do milionů aut prohánějících se po silnicích. Tedy do vozů, které u většiny řidičů stojí po 90 % času v garážích a po jejichž bateriích by rády sáhly všechny firmy, které by nechtěly pořizovat vlastní kapacity.

Nejnovější elektromobily již disponují bateriemi, které by byly schopny dodávat energii pro průměrnou americkou domácnost po dobu několika dní. Nápad tak zní dobře, ale v praxi zatím naráží na řadu překážek. K dispozici by musely být nové počítačové sítě, automobilky a utility by mezi sebou musely spolupracovat a lidé by také museli změnit svůj pohled na to, jak se dá využívat jejich dopravní prostředek. To by mimo jiné znamenalo nabíjení baterií v době, kdy je poptávka po elektrické energii nízko, a naopak elektřinu vracet do sítě v době, kdy poptávka stoupá. V praxi se o test podobného systému pokusil Nissan v Japonsku, ale poptávka po jeho využívání byla poměrně malá, tvrdí Bloomberg.



Zdroj: Bloomberg