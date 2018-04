Aktuální příležitost na EUR.USD (12.4.2018)

Jelikož se měnový pár stále drží v konsolidaci, podíváme se dnes na menší časový úsek grafu. Z konsolidace nám postupně vyplynula nová větší trojúhelníková formace, kterou uvidíme na obrázku níže. Trh se snažil již vybočit mimo její hranice, ale v případě obou směrů se vrátil zpět a to nám značí o značné nerozhodnosti o dalším směru.

Euro je relativně silné oproti jiným měnám, ale oproti americkému dolaru stagnuje. Jako pojistku oproti falešným průrazům jsme si vytyčili rovnoběžné širší hranice trojúhelníku. Je vhodné počkat až cena protne i tyto linie, než si vytvoříme názor o dalším směru. Do té doby je bezpečnější obchodovat v rámci rozpětí. Nově vytvořených pozic v tomto rozpětí bude dost a dříve či později bude jejich zavírání katalyzátorem většího pohybu.

Vhodné je pamatovat na to, že pokud cena například naráží zespod na hladinu odporu, většinou to neznamená dobrý odpor, ale spíše to, že i na takto vyšší ceně je stále zájem kupovat a zkoušet odpor znovu a znovu. Odrazy by měly být rychlé. Takové, do kterých nestihneme ihned vstoupit, a když už se cena pohne, říkáme si, že jsme odraz propásli. A přitom cena jde dál.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,23000, 1,22250, 1,20000, 1,18800, 1,14800

Hlavní úrovně odporu: 1.24000, 1,25000 – 1,26000, 1,27500, 1,30000

Získejte pravidelné investiční tipy na forex zcela zdarma

Chcete získat aktuální analýzu dalšího měnového páru? Aktuálně se nachází velmi zajímavá příležitost na měnovém páru CL.

Zaregistrujte se k odběru newsletteru a získáte aktuální analýzu CL a nadále každé dva týdny budete získávat Forex Edge rovnou do své e-mailové schránky.

Registrujte se na odkazu zde nebo kliknutím na banner s tlačítkem níže.

Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.