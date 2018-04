Jak efektivně naspořit dětem na studium?

Většina rodičů řeší otázku, jak zajistit svým dětem lepší start do života v podobě kvalitního vzdělání. A za kvalitu se často připlácí. Čím dříve si tedy tento fakt uvědomíme a začneme peníze odkládat, tím méně radikální zásah do rodinného rozpočtu to pro nás v následujících letech bude. Jaké jsou možnosti, abychom byli při odkládání finančních prostředků co nejefektivnější? Jaké produkty trh nabízí?



Vše si řádně promysleme

Na začátku si musíme položit klíčové otázky:

jakou částku jsme měsíčně schopni odkládat?

jak dlouhou dobu ji zvládneme dávat stranou?

jakou částku chceme finálně naspořit?

jak rychle dostupné mají naspořené peníze být?

jsme ochotni více riskovat nebo preferujeme jistotu?

Do kasičky peníze nepatří

Pokud patříme mezi vyloženě konzervativní investory, ukládání peněz na spořící účet je nasnadě. Nejste zde omezováni četností ani výší vkladu a v případě potřeby lze peníze okamžitě vybrat. Každá banka se čas od času snaží klienty přilákat na výhodnější sazby, proto se vyplatí monitorovat aktuální situaci na trhu za pomoci finančního srovnávače. Ten za vás srovná všechny spořící účty na jednom místě a jednoduše vybere ten nejlepší, kde máte šanci naspořit nejvíce.





Stavební spoření se poslední dobou začíná opět těšit oblibě.

Výhodou tohoto produktu je hlavně státní příspěvek a bezrizikovost, vklady jsou totiž pojištěny. Nevýhodou jsou úroky, které u stavebního spoření spíše kopírují trh, než že by se zde dalo mluvit o nějakém závratném výnosu. Zároveň je třeba počítat s tím, že s naspořenou částkou nelze po určitou dobu disponovat.









A co termínované vklady?