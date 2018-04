Davies: Globální obchodní válka není tím největším rizikem, akcie budou nervózní hlavně z inflace

Modely společnosti Fulcrum AM podle jejího šéfa a známého investora Gavyna Daviese nyní potvrzují, že globální ekonomika poněkud zpomaluje. Tento trend začal již minulý měsíc a Davies na svém blogu na Financial Times píše, že se to týká jak výrobního sektoru, tak sektorů spotřebního zboží. Významný podíl na tom mají vyšší ceny ropy, které snižují reálné příjmy domácností. Globální ekonomická aktivita tak nyní podle společnosti Fulcrum expanduje asi o 4,2 %, zatímco na konci roku 2017 se tempo jejího růstu pohybovalo mezi 4,5 – 5 %.

Popsané snížení tempa růstu ale stále udržuje expanzi nad globálním potenciálem a tudíž pokračuje snižování volných kapacit, které se ve světové ekonomice nacházejí. Následně se zvyšují obavy z inflace a prudšího monetárního utažení, což platí zejména pro USA. Finanční trhy tak podle Daviese mohou citlivě reagovat i na mírné zvyšování inflace a „další neočekávaně vyšší inflace v USA je zdaleka nejvyšším rizikem pro globální riziková aktiva“. Podle investora jde dokonce o vyšší riziko, než jaké představuje hrozba celosvětové obchodní války.

Jak se bude inflace vyvíjet v dalších měsících? „Centrální banky sice používají modely založené na fundamentálním vývoji v ekonomice, které se snaží predikovat vývoj inflace v daném časovém horizontu. Podobné pokusy ale nejsou moc úspěšné a příčinou je zploštění Phillipsovy křivky. Tedy to, že vývoj volných kapacit na trhu práce má jen malý a velmi nejistý dopad na inflaci,“ píše Davies. A vysvětluje, že jeho společnost se v tomto ohledu spoléhá na dvě hlavní metody, ke kterým se stále více obracejí i centrální banky.

První z nich spočívá ve sledování vývoje inflace očištěného od „šumu“. Takto získaný trend lze považovat za indikátor vývoje jádrové inflace a investor tvrdí, že podle jeho modelů nyní ukazuje na mírné zvýšení inflačních tlaků. Ve světové ekonomice se takto definovaná jádrová inflace pohybuje kolem 1,79 % a ve vyspělých zemích kolem 1,64 %. K tomuto zvýšení přispívá silný růst světové ekonomiky, který dává korporátnímu sektoru větší prostor pro zvyšování prodejních cen. K tomu lze přidat vývoj na ropném trhu a do určité míry mzdové tlaky, a to zejména v USA. „Spojené státy jsou nyní vlastně jedinou ekonomikou, kde hrozí překročení inflačního cíle centrální banky nastaveného na 2 %,“ píše Davies.

Druhou metodou, kterou Fulcrum AM používá, jsou inflační modely, jejichž predikce shrnují následující grafy. Podle prvního z nich by měla inflace v USA překročit inflační cíl, ale posléze by k němu měla opět rychle konvergovat. V eurozóně by se inflace měla stále pohybovat hluboko pod cílem ECB, v Japonsku by po jejím přechodném růstu mělo dojít k poklesu pod 1 %. V Číně by po přechodném zvýšení v první polovině letošního roku měla přijít také korekce a následně mírný růst nad 2 %:





Davies vysvětluje očekávaný vývoj v USA tím, že po zbytek letošního roku bude dobíhat efekt vyšších cen ropy a slabšího dolaru. „I kdyby podle modelů mělo dojít k opětovnému poklesu inflace, dá se očekávat, že trhy budou nervózní z možnosti rychlejšího utahování monetární politiky,“ píše investor.



Zdroj: Blog Gavyna Daviese na FT