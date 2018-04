ČEZ neplánovaně odstaví blok v jaderné elektrárně Dukovany

ČEZ oznámil, že kvůli kontrole potrubí v sekundární části odstaví dnes 4. blok jaderné elektrárny Dukovany. Podle odhadů by neplánovaná odstávka měla trvat do 22. dubna 2018. Je pravděpodobné, že k podobné kontrole dojde i na zbývajících blocích. Samotná neplánovaná odstávka jednoho bloku na asi 10 dnů je sice negativní zpráva, ale podstatný dopad do hospodaření nečekáme. Nejasný je ale osud dalších dukovanských bloků. Zpráva je negativní a mohla by zhoršit pozitivní sentiment rostoucích cen elektřiny, ze kterých ČEZ těží.

Negativní zpráva

Doporučení: Koupit

Cílová cena: 568 Kč